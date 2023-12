Exoborne: Taktischer Extraction-Shooter mit Extremwetter angekündigt

Die Entwickler von Sharkmob haben bei den zurückliegenden Game Awards 2023 ihren taktischen Open-Word-Shooter "Exoborne" angekündigt. Der Extraction-Shooter spielt in den apokalyptischen Vereinigten Staaten, in denen sich die Spieler unter anderem mit extremen Wetterphänomenen auseinandersetzen müssen.

Die Entwickler von „Vampire: The Masquerade – Bloodhunt“, Sharkmob, haben bei den Game Awards 2023 ihr neuestes Projekt „Exoborne“ angekündigt. In dem Spiel schlüpfen die Nutzer in die Rolle eines Reborns, menschliche Überlebende, die mit speziellen Implantaten ausgestattet wurden.

Damit können sie verschiedene Exo-Rigs steuern, von denen jedes eigene Fähigkeiten und Spielstile mitbringen soll. Die Rigs sind zudem an die Naturgewalten angepasst, denen sich die Spieler bei jedem Match stellen müssen.

Das Wetter ist neben den anderen Spielern der größte Feind

Bei „Exoborne“ soll es sich Sharkmob zufolge um einen taktischen Open-World-Extraktions-Shooter handeln. Es ist allerdings kein Loot-Shooter, sondern soll sich stattdessen auf die Exo-Rigs und ihre Loadouts konzentrieren. Spieler sollen stärker werden, indem sich bessere Ausrüstung finden, ihre Rigs verbessern und das perfekte Loadout passend zu ihrem Spielstil zusammenstellen. Die Rigs sollen dabei nicht nur einen Vorteil gegen die tödlichen Elemente bieten, sondern auch Synergien mit anderen Anzügen im Multiplayer haben. „Du bist, was du trägst“, so Petter Mannerfelt, Creative Director bei „Exoborne“ und ehemaliger Game Director von Ubisofts „The Division“.

In „Exoborne“ erkunden die Spieler das fiktive und postapokalyptische Colton County im Südosten der USA, das von extremen Naturgewalten heimgesucht wird. Die Spieler müssen sich aber nicht nur mit dem Wetter, sondern auch mit umherziehenden Banditen und feindlichen Mitspielern auseinandersetzen. Die Umwelt kann auch vertikal erkundet werden, dank integrierten Enterhaken und Gleitern. Obwohl „Exoborne“ über Multiplayer-Elemente verfügt, wie etwa PvP und öffentliche Events, betonten die Entwickler, dass es auch alleine gespielt werden kann.

Anders als das 2022 erschienene „Vampire: The Masquerade – Bloodhunt“ wird „Exoborne“ ein Premium-Bezahlspiel mit Live-Service und Inhaltsaktualisierungen. Je weiter die Spieler in dem Titel voranschreiten, desto mehr Geheimnisse der Story werden sie aufdecken. Die Entwickler planen, die Geschichte durch zukünftige Inhalts-Updates weiterzuentwickeln. „Exoborne“ ist derzeit für Konsolen und PC in Entwicklung, ein Veröffentlichungsdatum wurde jedoch noch nicht genannt.

