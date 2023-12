Final Fantasy 7 Rebirth: Theme-Song und neue Spielszenen im TGA-Trailer

The Game Awards 2023 hatte für Fans der ”Final Fantasy“-Reihe einiges in petto. Für “Final Fantasy 16” wurden zwei Download-Erweiterungen angekündigt. Und auch “Final Fantasy 7 Rebirth” war ein Thema.

Gezeigt wurde zum zuletzt genannten Spiel ein neuer Trailer, der die von Loren Allred stammende Titelmelodie des Rollenspiels vorstellt und weitere Einblicke in die Spielwelt gewährt. Er ist unterhalb dieser Zeilen eingebettet.

Im Trailer werden verschiedene Charaktere gezeigt, darunter Vincent, Sephiroth und Aerith sowie Yuffie. Wir können auch eine Darstellung von Loren Allred selbst sehen, die ein weißes Kleid trägt, das dem Stil von “Final Fantasy” entspricht.

Einst bei The Voice dabei

Allred ist für ihre Gesangseinlage in „Never Enough“ aus dem Musical „The Greatest Showman“ bekannt. Allerdings könnten Reality-TV-Zuschauer sowohl in den USA als auch in anderen Ländern sie von ihrem Auftritt bei The Voice USA 2012 kennen. Damals brachte sie es auf den 13. Platz.

Im Universum von “Final Fantasy 7″ tritt Allred in die Fußstapfen des japanischen Künstlers Yosh, der mit “Hollow” den Titelsong von “FF7 Remake” beisteuerte. Das Lied wurde, wie auch der Song für “Rebirth”, vom renommierten Komponisten Nobuo Uematsu für das Spiel erschaffen.

Falls euch das Gezeigte zusagt, könnt ihr „Final Fantasy 7 Rebirth“ vorbestellen und bekommt den Titel pünktlich zum Launch. Verkauft wird unter anderem eine Steelbook Edition, die exklusiv auf Amazon erhältlich ist. Ein Wendecover und ein Midgar Reif-Accessoire sind inbegriffen.

Im PlayStation Store warten wiederum eine digitale Deluxe Edition und ein Twin-Pack in doppelter Ausführung auf zahlungsbereite Fans.

Bis Spieler den heute vorgestellten Song direkt im Spiel erleben können, vergehen nur noch knapp über zweieinhalb Monate. “Final Fantasy 7 Rebirth” kommt am 29. Februar 2024 auf den Markt. Die Veröffentlichung ist zunächst nur für PS5 vorgesehen.

