Final Fantasy XVI: Zwei DLCs angekündigt – einer davon schon heute spielbar

Im September bestätigte Square Enix einen Premium-DLC für „Final Fantasy XVI“. Nun kündigte der Publisher gleich zwei Erweiterungen an. Einer davon nennt sich „Echoes of the Fallen“ und ist ab heute verfügbar. Hier erlebt ihr eine neue Story, die vor der letzten Schlacht des Action-RPGs angesiedelt ist.

Dunkle Kristalle sind auf dem Schwarzmarkt erhältlich, weshalb die Helden-Gruppe anfängt, dem nachzugehen. Dabei begegnen sie einer Gruppe bestehend aus verdächtigen Händlern, die sie zu einem verlassenen Turm führen. Hier müssen sie schreckliche Geheimnisse enträtseln.

Ein altbekanntes Schwert ist dabei

Tatsächlich dürft ihr in diesem DLC eine ganz besondere Waffe spielen: das Panzerschwert! Darüber hinaus gibt es noch andere Waffen, Accessoires, eine höhere Levelobergrenze und noch mehr.

Anfang nächsten Jahres kommt dann eine weitere Download-Erweiterung namens „The Rising Tide“ heraus. Hier kommt es unter anderem zu einer Konfrontation zwischen Clive und dem legendären Eikon Leviathan. Ansonsten dürft ihr neue Herausforderungen in Angriff nehmen. Mehr Infos sind hierzu noch nicht bekannt.

Wer die DLCs haben möchte, muss weiteres Geld investieren. Kostenlos ist der Spaß nämlich nicht. Ihr habt aber die Möglichkeit, den Expansion Pass zu kaufen, wodurch ihr die beiden Erweiterungen etwas günstiger bekommt.

Im Übrigen hat sich „Final Fantasy XVI“ in der Kategorie „Bester Soundtrack und beste Musik“ durchgesetzt. Um den Auftritt auf den Game Awards zu feiern, bietet Square Enix das Spiel bis zum 11. Dezember im PlayStation Store zum reduzierten Preis an. Bis zu diesem Datum zahlt ihr nur 47,99 Euro. Seid ihr mit dem Spiel noch nicht in Berührung gekommen, steht außerdem eine Demoversion zum testen bereit.

Zum Abschluss der Trailer, der euch zeigt, wie die epische Geschichte rund um Clive fortgeführt wird.

