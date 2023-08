Final Fantasy XVI: Hat sich gut verkauft, ist aber kein Verkaufsschlager

Anfang des Monats berichteten wir über den eingebrochenen Aktienwert von Square Enix. Geht es nach dem Medienunternehmen Bloomberg ist die Performance des neuesten „Final Fantasy“-Ablegers der Grund dafür. So soll Präsident Takashi Kiryu klargemacht haben, dass der Publisher das „obere Ende der Erwartungen“ verfehlt hat.

Ein paar Wochen davor meinte Square Enix aber öffentlich: Die Verkäufe seien „extrem stark“ – zumindest, wenn man die bisher verkauften PS5-Konsolen berücksichtigt. Diese Ansicht hat auch der Analyst Mat Piscatella, der als Director und Industrie-Analyst bei der NPD Group arbeitet.

„Final Fantasy XVI hat sich… gut verkauft. Nein, es ist nicht das meistverkaufte Spiel aller Zeiten, und nein, es ist auch kein Verkaufsschlager. Es ist gut gelaufen. Aus irgendeinem Grund hat das die Gehirne einiger Fans völlig durcheinander gebracht“, schreibt Piscatella.

Führungskräfte sind nie zufrieden

Die Führungskräfte von Square Enix hätten sich trotz soliden Zahlen mehr erhofft. Geschadet hat das actionlastige Rollenspiel der Reihe jedoch nicht.

Der Analyst schreibt dazu in einem weiteren Beitrag: „Führungskräfte sind nie glücklich. Das ist ihr ganzer Auftritt. Sie werden eine Obduktion durchführen, Anpassungen vornehmen und das nächste Spiel der riesigen Franchise machen. Dieses Spiel wird die Serie nicht zerstören und es wird nicht das einzige Modell in der Zukunft bleiben. Nichts von dem, was wir sehen, ist abnormal.“

Weitere Meldungen zu „Final Fantasy XVI“:

In den ersten paar Tagen fand „Final Fantasy XVI“ 3,5 Millionen Abnehmer. Der gleiche Wert wurde beim Remake von „Final Fantasy VII“ erreicht, wobei allerdings schon 100 Millionen PS4-Konsolen im Umlauf waren. Zum Release des 16. Ablegers waren allerdings erst um die 40 Millionen PS5-Konsolen verfügbar. Deshalb ist der Anteil der Spieler, die das Game direkt zum Launch gekauft haben, deutlich höher.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren