Square Enix: Aktienwert nach Final Fantasy 16-Ergebnissen eingebrochen

Die Bekanntgabe der neusten Geschäftszahlen von Square Enix hatte einen gravierenden Einfluss auf den Aktienkurs des Publishers. Dieser sank um 15 Prozent.

Die Ergebnisse des japanischen Publishers für das zweite Quartal 2023 wurden am vergangenen Freitag veröffentlicht. Darin gab das Unternehmen bekannt, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr zwar um rund 14 Prozent zulegen konnte, der Gewinn jedoch um 65 Prozent sank.

Noch am vergangenen Freitag lag der Aktienkurs von Square Enix an der Tokioter Börse bei 6.366 Yen pro Aktie. Im Zuge der Börseneröffnung am heutigen Morgen sank der Kurs jedoch auf 5.566 Yen und blieb mit kleineren Ausschlägen weitgehend bei diesem Wert.

Final Fantasy 16 „nicht am oberen Ende der Erwartungen“

Es ist der niedrigste Stand der Unternehmensaktie seit Mai 2022 und laut Bloomberg der höchste Kursrückgang innerhalb eines Tages seit drei Jahren. Die Publikation behauptet ebenfalls, dass der neuste Kursrückgang eine Folge der Performance von „Final Fantasy 16“ ist, die sich negativ auf die Finanzergebnisse auswirkte.

Bloomberg beruft sich bei der Aussage auf drei verschiedene Quellen, die nach der Veröffentlichung des RPGs an einer Telefonkonferenz von Square Enix teilnahmen. Alle hätten berichtet, dass Präsident Takashi Kiryu zu verstehen gab, dass die anfänglichen Verkäufe des Spiels „nicht das obere Ende der Erwartungen des Unternehmens erreicht haben“.

Auch auf die Gründe ging Kiryu ein. Ein limitierender Faktor für die Verkaufszahlen sei die „langsame Verbreitung der PS5“, die in den ersten zwei Jahren mit erheblichen Lieferproblemen zu kämpfen hatte. Das Ende der Hardwareknappheit würde allerdings Möglichkeiten zur Steigerung der Softwareverkäufe eröffnen.

Das zunächst exklusiv für die PS5 veröffentlichte „Final Fantasy 16“ wurde laut Square Enix innerhalb einer Woche nach der Veröffentlichung im vergangenen Juni drei Millionen Mal ausgeliefert und digital verkauft. Damit zog der Titel in etwa mit dem „Final Fantasy 7“-Remake gleich, das innerhalb von zehn Tagen rund 3,5 Millionen Exemplare absetzen konnte, mit der PS4 allerdings auf eine viel größere Installationsbasis abzielte.

