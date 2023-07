Final Fantasy XVI: Square Enix bezieht zu „Schwache Verkaufszahlen“-Berichte Stellung

Das vor wenigen Wochen veröffentlichte Action-Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ hatte einen starken Verkaufsstart hingelegt, ehe die weiteren Absatzzahlen vor allem in Japan rapide fielen. Daraufhin hatten die Kollegen von Bloomberg unter anderem berichtet, dass „Final Fantasy XVI“ mit einem „schwachen Momentum“ kämpft.

Hohes Interesse gemessen an den verkauften Konsolen

Nun hat sich der Publisher gegenüber IGN zu diesen Berichten zu Wort gemeldet und herausgestellt, dass die Verkaufszahlen „extrem stark“ seien. Schließlich müsste man sie in Relation zur Installationsbasis der PlayStation 5 sehen. So heißt es in dem Statement:

„Mit 38 Millionen ausgelieferten PS5-Konsolen (bis zum 31. März 2023) haben die Verkaufszahlen von Final Fantasy XVI weltweit die Marke von drei Millionen Einheiten innerhalb weniger Tage nach der Veröffentlichung am 22. Juni 2023 übertroffen. Zieht man die Verkaufszahlen des erfolgreichen Final Fantasy VII Remake und den Unterschied der Installationsbasis der PlayStation 4 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Titels in Betracht, dann können wir sehen, dass die Attach Rate von Final Fantasy XVI anhand der PS5-Installationsbasis wesentlich höher ist. Square Enix sieht die anfänglichen Verkaufsresultate von Final Fantasy XVI als extrem stark an und wird weiterhin eine weite Bandbreite an Initiativen vorantreiben, um noch mehr Leute dazu anzuspornen das Spiel zu spielen.“

Auch „Final Fantasy VII Remake“ konnte innerhalb von drei Tagen 3,5 Millionen Einheiten absetzen. Allerdings waren zu dem Zeitpunkt bereits knapp über 100 Millionen Konsolen der PlayStation 4 im Umlauf. Somit hatten sich gut 3,5 Prozent der Spieler die Neuauflage direkt zum Launch gekauft. Bei „Final Fantasy XVI“ liegt die Attach Rate wiederum bei 7,9 Prozent, womit sich im Vergleich deutlich mehr Spieler für den Kauf entschieden hatten.

Zudem ist „Final Fantasy“ durchaus eine Marke, die sich vor allem Fans und Core-Spieler kaufen. Dadurch ist es wenig verwunderlich, dass die Verkaufszahlen schnell einbrechen. Jetzt liegt es nur an Square Enix auch weitere Spieler abseits der Kernzielgruppe anzusprechen und von einem Kauf zu überzeugen.

