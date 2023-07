Final Fantasy XVI: Update 1.03 steht bereit – Diese Verbesserungen werden geboten

Wie Square Enix bekannt gab, steht ab sofort ein neues Update zum erfolgreich gestarteten Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ bereit, das den Titel auf die Version 1.03 aktualisiert.

Dem offiziellen Changelog lässt sich entnehmen, dass sich die Entwickler mit dem frisch veröffentlichten Patch unter anderem der Motion-Blur-Problematik annahmen, über die vereinzelte Spielerinnen und Spieler in den vergangenen Tagen klagten. Darüber hinaus hielten zusätzliche Controller-Layouts und kleinere Anpassungen an den Texten Einzug.

Welche Verbesserungen im Detail geboten werden, verrät euch der übersetzte Changelog zum neuen Update.

„Final Fantasy XVI“ erschien im vergangenen Monat exklusiv für die PlayStation 5 und verkaufte sich innerhalb weniger Tage mehr als drei Millionen Mal. Das neue Rollenspiel von Square Enix erzählt die Geschichte des Protagonisten Clive Rosfield, der sich in einer magischen Welt wiederfindet, in der die Menschen um die letzten lebensspendenden Strahlen der legendären Kristalle streiten.

In unserem ausführlichen Review verraten wir euch, warum sich Rollenspielfans und alle, die es noch werden wollen, „Final Fantasy XVI“ definitiv nicht entgehen lassen sollten.

Announcing the release of update 1.03 which makes a number of improvements to Final Fantasy XVI. #FF16 pic.twitter.com/BBkwlQsIVm

— FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) July 6, 2023