Final Fantasy XVI: Motion Blur sorgt für Übelkeit, kann derzeit nicht abgeschaltet werden

Zum Start von „Final Fantasy XVI“ zeigten sich die Spiele noch gespalten darüber, ob der Titel ein würdiger Teil der Reihe ist oder nicht. Mittlerweile haben sich die Wertungen auf Metacritic zwar in einem hohen Bereich eingefunden, nun weisen einige Spieler jedoch auf ein störendes Problem hin.

Dieses hängt mit der Bewegungsunschärfe zusammen, die einige Nutzer sogar krank machen soll. Sie können das Rollenspiel nur kurz genießen, bevor ihnen übel wird oder sie Kopfschmerzen bekommen.

Motion Blur macht Spieler krank

Auf Reddit hat ein Nutzer auf die Bewegungsunschärfe hingewiesen, die in „Final Fantasy XVI“ so unangenehm sein soll, dass sich der Spieler sogar fast übergeben musste. „Ich möchte vorausschicken, dass ich mich unglaublich auf das Spiel gefreut habe, dass ich die Demo geliebt habe und dass ich das Hauptspiel bisher genieße“, schrieb der Redditor „HanShotFirst1569“. „Aber wow, Final Fantasy 16 hat die offensivste Bewegungsunschärfe, die ich je in einem Videospiel gesehen habe. Mir wurde davon so übel, dass ich ins Bad gehen musste, falls ich mich übergeben muss. Ich kann nicht glauben, dass sie das Spiel so veröffentlicht haben und der Fix nicht in den Day-One-Patch aufgenommen wurde.“

In dem Beitrag stimmten weitere Spieler zu und gaben an, dass sie nach einiger Zeit Kopfschmerzen bekämen oder „Final Fantasy XVI“ nur kurz spielen könnten, bevor ihnen schwindelig wird. „Es ist schlimm genug, dass ich darüber nachdenke, das Spiel beiseite zu legen, bis ein Fix veröffentlicht wird“, schrieb ein Nutzer in einem anderen Beitrag zu der Bewegungsunschärfe.

Das Problem an der Sache ist, dass es derzeit keine Option in den Einstellungen des Spiels gibt, um Motion Blur abzustellen. Eine Möglichkeit, die Bewegungsunschärfe abzuschwächen, soll es aber sein, das Spiel in den Optionen auf den Performance-Modus umzustellen. Die Entwickler sind sich des Problems jedoch bereits bewusst. Das Team arbeitet derzeit an einer Möglichkeit, die Bewegungsunschärfe anzupassen oder gleich ganz abzuschalten.

