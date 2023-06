UK-Retail-Charts: Final Fantasy XVI startet deutlich schwächer als der Vorgänger

Kurz vor der Veröffentlichung der wöchentlichen Software-Charts lieferte uns Christopher Dring von Gamesindustry.biz die ersten interessanten Details zur Verkaufswoche vom 19. bis zum 24. Juni 2023.

Da die vergangene Woche natürlich ganz im Zeichen des frisch veröffentlichten Rollenspiels „Final Fantasy XVI“ stand, nannte Dring vorab ein paar Details zum Verkaufsstart von „Final Fantasy XVI“ auf der Insel. Wie Dring bestätigte, legte das Rollenspiel im britischen Einzelhandel einen deutlich schwächeren Start hin als der Vorgänger „Final Fantasy XV“.

Unter dem Strich fielen die Verkaufszahlen von „Final Fantasy XVI“ zum Start 74 Prozent geringer aus als die des Vorgängers. Eine Entwicklung, die auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist.

Zum einen profitierte „Final Fantasy XV“ natürlich von der Tatsache, dass der Titel sowohl für die PlayStation 4 als auch die Xbox One veröffentlicht wurde, während es sich bei „Final Fantasy XVI“ um einen PlayStation 5-Exklusiv-Titel handelt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Anzahl der Spielerinnen und Spieler, die ihre Titel digital erwerben, mittlerweile deutlich höher liegt als noch zum Release von „Final Fantasy XV“ im Jahr 2016.

Weiter führte Dring aus, dass wir den britischen Retail-Start von „Final Fantasy XVI“ in Relation setzen müssen. Denn auch wenn die Verkaufszahlen zum Verkaufsstart auf der Insel klar hinter „Final Fantasy XV“ zurückblieben, gelang es Square Enix mit dem packenden Abenteuer des Protagonisten Clive Rosfield, im britischen Handel erfolgreicher zu starten als das ebenfalls in diesem Monat veröffentlichte Action-Rollenspiel „Diablo 4“ oder das Zombie-Spektakel „Dead Island 2“.

Geschlagen geben musste sich „Final Fantasy XVI“ in der ersten Verkaufswoche hingegen Titeln wie „Hogwarts Legacy“, dem Remake von „Resident Evil 4“ oder Nintendos Open-World-Hit „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“.

Die kompletten britischen Retail-Charts der Verkaufswoche vom 19. bis zum 24. Juni 2023 folgen im Laufe des Tages.

Final Fantasy 16 is No.1 this week in the UK, but as boxed launches go, it wasn’t a particularly strong one. Physical sales are 74% lower than the launch week of Final Fantasy 15 in 2016. Obviously, digital is a much much bigger component of sales today. That data comes later

— Christopher Dring (@Chris_Dring) June 25, 2023