Final Fantasy XVI: Battle-Director Suzuki spricht von seinem persönlichen Meisterstück

In einem Interview sprach Battle-Director Ryota Suzuki über seine Arbeiten an "Final Fantasy XVI". Eigenen Angaben zufolge gelang es Suzuki mit dem Kampfsystem des Rollenspiels, sein bisheriges Meisterstück abzuliefern.

Ende der Woche erscheint mit „Final Fantasy XVI“ der neueste Ableger der langlebigen Rollenspielserie von Square Enix. Zu den offensichtlichsten spielerischen Neuerungen wird das Kampfsystem gehören, das deutlich actionreicher ausfällt als in den Vorgängern.

Zu den führenden Köpfen hinter dem neuen Kampfsystem zählt Battle-Director Ryota Suzuki, der in einem aktuellen Interview über seine Arbeiten an „Final Fantasy XVI“ sprach. Eigenen Angaben zufolge sieht Suzuki in dem Kampfsystem des Rollenspiels sein bisheriges Meisterstück und hofft darauf, mit diesem auch Spielerinnen und Spieler anzusprechen, die bisher nur wenig Erfahrungen mit dem Action-Genre vorzuweisen haben.

„Ich hoffe, dass diejenigen, die noch nie zuvor ein Actionspiel gespielt haben, Final Fantasy XVI ausprobieren können. Ich hoffe, dass dieses Spiel Ihnen die Möglichkeit gibt, den Reiz zu erleben, den ein Actionspiel bieten kann“, so Suzuki.

Suzuki über das Kampfsystem von Final Fantasy XVI

In der Vergangenheit arbeitete Suzuki an bekannten Titeln wie „Devil May Cry 5“ oder „Dragon’s Dogma“ und ließ seine Erfahrungen in das Kampfsystem von „Final Fantasy XVI“ einließen. Suzuki weiter: „Während die beeindruckenden Titanenkämpfe das sein werden, was in Trailern gezeigt wird, ist es der Kampf gegen selbst die einfachsten Feinde, der Final Fantasy XVI absolut glänzen lässt. Schnell, hektisch, aber absolut nachvollziehbar, ähnelt es fast dem Stil von Devil May Cry.“

„Es ist kein Wunder, dass Yoshi-P gewohnheitsmäßig hinter Mitgliedern der Presse stand und während der herausfordernden Kämpfe zustimmend nickte, während sich die Leute mit dem präzisen, aber nicht unmöglichen Ausweichen und Kontern vertraut machten“, ergänzte der kreative Kopf hinter dem Kampfsystem.

Wer sich vor dem Kauf von „Final Fantasy XVI“ selbst ein Bild von dem actionreichen Kampfsystem machen möchte, findet im PlayStation Store eine offizielle Demo, deren Fortschritt in die Vollversion des Rollenspiels übernommen werden kann.

„Final Fantasy XVI“ erscheint am Donnerstag, den 22. Juni 2023 für die PlayStation 5. Wie Produzent Naoki Yoshida in einem Pre-Launch-Stream verriet, wurde zwischenzeitlich darüber nachgedacht, den Titel aufgrund des Umfangs auf zwei Discs zu veröffentlichen.

Rund sechs Monate vor dem Release wurde jedoch eine Möglichkeit gefunden, alle Inhalte auf einem Datenträger unterzubringen. Ein Schritt, mit dem laut Yoshida die Produktionskosten der Retail-Version gesenkt werden konnten.

