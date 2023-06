Final Fantasy XVI: News Game Plus enthüllt und Statement zu den Leaks

Spieler von "Final Fantasy XVI" können sich auf einen zusätzlichen Modus einstellen, der die Herausforderungen schwieriger gestaltet. Der New Game Plus-Modus wird nach dem ersten Durchlauf freigeschaltet. Ebenfalls äußerte sich Square Enix zu den Leaks und Spoilern, die eine Woche vor dem Launch die Runde machen.

Wenige Tage vor dem Launch von „Final Fantasy XVI“ sorgten die Entwickler für die Bekanntgabe eines weiteren Details. So wird der Titel einen New Game Plus-Schwierigkeitsgrad namens „Final Fantasy Mode“ enthalten.

Wie das Entwicklerteam im Rahmen einer Liveübertragung bekannt gab, wird dieser Modus die Höchststufe des Spielers auf 100 anheben und anspruchsvollere Gegner auf das Schlachtfeld schicken.

Beim Start des New Game Plus-Modus werden die Level, Besitztümer und Fähigkeiten aus früheren Durchläufen übernommen, sodass Spieler nicht wieder von Anfang an hochleveln müssen. Gleichzeitig bietet der neue Schwierigkeitsgrad die Möglichkeit, eine spezielle Ultima-Waffe herzustellen, um die härteren Gegner zu bekämpfen.

Der „Final Fantasy Modus“ von „FFXVI“ in der Übersicht:

Es ist ein schwerer Modus, auf den Spieler zugreifen können, nachdem sie das Spiel beendet und „Neues Spiel +“ ausgewählt haben

Höhere Feindlevel

Die Level-Obergrenze wird auf 100 erhöht

Ultima Weapon zum Herstellen verfügbar

Level, Besitztümer und Fähigkeiten werden übernommen

Alle Spieler von „Final Fantasy XVI“, die sich durch den „Final Fantasy Mode“ wagen und New Game Plus damit abschließen, werden besonders belohnt. Sie erhalten auf der PS5 eine Goldtrophäe.

Darüber hinaus wird für die im Spiel enthaltenen „Arete Stone“-Herausforderungen mit New Game Plus ein zusätzlicher „Ultimania“-Schwierigkeitsgrad freigeschaltet, ebenso wie ein schwerer Zeitangriffsmodus namens „Chronolith Trials“.

Square Enix geht gegen Leaks vor

Im Laufe der Woche berichteten wir, dass die ersten Exemplare von „Final Fantasy XVI“ schon im Umlauf sind und recht zügig größere und kleinere Spoiler die Runde machten.

Allerdings ist Square Enix bemüht, frühe Streams und Videos mit Szenen aus dem Spiel schnellstmöglich aus dem Internet zu verbannen. „Wir sind dabei, den unrechtmäßigen Erwerb gründlich zu untersuchen und wir werden handeln, um dies vor dem offiziellen Start des Spiels am 22. Juni einzuschränken“, so das Unternehmen in einer Stellungnahme.

Diejenigen, die ein Exemplar von „Final Fantasy XVI“ vor der Veröffentlichung erhalten haben, bittet Square Enix darum, keinen Aspekt des Spiels, vor dessen Veröffentlichung in den Umlauf zu bringen. Dazu gehören Screenshots, Videos und Livestreams.

Die Priorität liege darin, sicherzustellen, dass das Spielerlebnis für die Fans nicht beeinträchtigt wird. „Um dies zu erreichen, werden wir alle Bilder, Videos und Livestreams, die vor dem Verkaufsstart veröffentlicht werden, entfernen. Wir bitten um eure Unterstützung und Kooperation in dieser letzten Woche vor der Veröffentlichung“, so Square Enix abschließend.

„Final Fantasy XVI“ wird am 22. Juni mit einer Größe von rund 90 GB exklusiv für PlayStation 5 veröffentlicht. Spieler, die vor dem Kauf in das Square Enix-Projekt hineinschnuppern möchten, können seit dieser Woche eine Demo des Titels auf die Konsole laden.

