Final Fantasy XVI: Erste Exemplare samt Spoiler im Umlauf

Der Launch von „Final Fantasy XVI“ lässt zwar noch etwas auf sich warten. Doch die ersten physischen Exemplare des Spiels sind bereits im Umlauf, wie allerlei Beiträge in den sozialen Medien verdeutlichen.

Aufgrund der verfrühten Bereitstellung von „Final Fantasy XVI“ wurden ebenfalls Story-Spoiler und Bilder aus dem Spiel in das Netz gespült, sodass Fans der Reihe in den kommenden Tagen in den sozialen Medien mit Vorsicht unterwegs sein sollten.

Wie VGC berichtet, beziehen sich die Spoiler momentan noch hauptsächlich auf den Anfang des Spiels. Sobald die frühen Besitzer von „Final Fantasy XVI“ sich weiter durch das Rollenspiel gearbeitet haben, dürften allerdings auch Informationen, die darüber hinaus gehen, im Netz landen.

FFXVI-Demo weiterhin verfügbar

Unabhängig von den zu früh veröffentlichten Exemplaren von „Final Fantasy XVI“ können sich neugierige Spieler auch selbst mit dem neuen Square Enix-Blockbuster beschäftigen. Denn eine Demo steht zum Download bereit und kann aus dem PlayStation Store geladen werden. Den entsprechenden Produkteintrag der Anspielfassung haben wir hier verlinkt.

Die Vollversion von „Final Fantasy XVI“ wird am 22. Juni 2023 exklusiv für die PS5 veröffentlicht. Vorbestellungen sind unter anderem bei Amazon möglich. Während die Standard-Version dort samt Steelbook 79,99 Euro* kostet, kann im PlayStation Store eine digitale Deluxe Edition für 99,99 Euro erworben werden.

In der Bestseller-Rangliste von Amazon befindet sich „Final Fantasy XVI“ hinter „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ momentan auf dem zweiten Platz der meistbestellten Games, was verdeutlicht, dass Square Enix durchaus einen Bestseller erwarten kann.

Doch wie sieht es mit weiteren Plattformen aus? Naoki Yoshida, der Produzent von „Final Fantasy XVI“, betonte kürzlich, dass er irgendwann gerne eine PC-Version veröffentlichen würde. Während hierzu noch keine Bestätigung erfolgte, darf der Titel bis zum 31. Dezember 2023 auf keinem anderen System erscheinen.

