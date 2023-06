Final Fantasy XVI: Der Termin der Demo steht – Imposante Eindrücke im neuen Trailer

Nachdem am vergangenen Wochenende ein spanischer TV-Spot auftauchte, der darauf hindeutete, dass die Demo zu „Final Fantasy XVI“ in Kürze erscheinen wird, wurde das Pre-Launch-Event in der heutigen Nacht genutzt, um den Releasetermin der Anspielfassung zu verkünden.

Wie Square Enix bekannt gab, wird die Demo ab dem heutigen Montag, den 12. Juni 2023 um 10 Uhr unserer Zeit zum kostenlosen Download im PlayStation Store zur Verfügung stehen. Wer vor dem Kauf von „Final Fantasy XVI“ zunächst Probe spielen möchte, bekommt also schon am heutigen Montag Morgen die Möglichkeit dazu geboten.

Zelebriert wurde die Enthüllung des Demo-Termins mit einem neuen Trailer, der euch Eindrücke aus dem Spielgeschehen von „Final Fantasy XVI“ liefert.

Das wird in der Demo geboten

Erst vor wenigen Tagen nannte Square Enix offizielle Details zur Demo von „Final Fantasy XVI“ und wies darauf hin, dass es die Anspielversion auf eine Spielzeit von mehreren Stunden bringen und sich auf die Anfänge des Rollenspiels konzentrieren wird. Weiter führte der Publisher aus, dass euch die Demo mit den spielerischen Grundlagen von „Final Fantasy XVI“ vertraut machen wird.

Wer sich nach dem Spielen der Demo zum Kauf der Vollversion entschließen sollte, kann seine Fortschritte übernehmen und sein Abenteuer zum Release von „Final Fantasy XVI“ nahtlos fortsetzen. Im Rahmen des Pre-Launch-Events nannte Square Enix ein interessantes Detail zur Entwicklung des Rollenspiels und bestätigte, dass neben dem Team hinter der „Kingdom Hearts“-Reihe auch Platinum Games die Arbeiten an „Final Fantasy XVI“ unterstützte.

Das entsprechende Team wurde von Takahisa Taura geleitet, der zuletzt als Producer des gefeierten Rollenspiels „Nier: Automata“ (2017) fungierte.

„Final Fantasy XVI“ wird am 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht. Warum Square Enix die PS5 der Xbox Series X/S vorzog, verraten wir euch hier.

