Final Fantasy XVI: Demo-Release in Kürze? TV-Spot liefert Hinweis

In rund eineinhalb Wochen erscheint das ambitionierte Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ exklusiv für die PlayStation 5. Wie bereits vor einer Weile angekündigt wurde, ist eine Demo geplant, die vor dem Release des Fantasy-Abenteuers erscheinen soll.

Nachdem bisher die Rede davon war, dass die kostenlose Anspielversion etwa zwei Wochen vor der Veröffentlichung von „Final Fantasy XVI“ zur Verfügung gestellt wird, zeichnet sich aktuell ab, dass der Release der Demo im Laufe der heutigen Nacht erfolgen könnte.

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte ein TV-Spot, der in Spanien anlässlich des gestrigen Champions League-Finales zu sehen war. Dieser stimmte auf den nahenden Release von „Final Fantasy XVI“ ein und endete mit den Worten „Spiele jetzt die Demo“.

Ankündigung auf dem heuten Pre-Launch-Event?

Aktuell wird spekuliert, dass Square Enix auf dem Pre-Launch-Event zu „Final Fantasy XVI“ Nägel mit Köpfen machen könnte, indem die Demo präsentiert und anschließend direkt veröffentlicht wird. Das Pre-Launch-Event startet am heutigen Sonntag um 16 Uhr pazifischer Zeit. Aufgrund der Zeitverschiebung ist es hierzulande dann schon Montag um 1 Uhr.

Offiziellen Angaben zufolge wird es die kostenlose Demo zu „Final Fantasy XVI“ auf eine Spielzeit von mehreren Stunden bringen und euch einen Blick auf die Anfänge des Rollenspiels ermöglichen. Darüber hinaus werdet ihr im Rahmen der Probeversion mit den spielerischen Grundlagen des Titels vertraut gemacht.

Wer sich nach dem Spielen der Demo zum Kauf der Vollversion entscheiden sollte, kann seine Fortschritte übernehmen und sein Abenteuer nahtlos fortsetzen.

„Final Fantasy XVI“ wird am 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht und spielt in einer magischen Welt, in der die Menschheit verzweifelt um die letzten Strahlen der legendären und lebensspendenden Kristalle kämpft.

Wie kürzlich noch einmal versprochen wurde, wird eine düstere Geschichte erzählt, bei der auch vor tragischen und erwachsenen Themen nicht zurückgeschreckt wird. Weitere Details zu diesem Thema und Aussagen seitens der Entwickler haben wir hier für euch zusammengefasst.

