Final Fantasy XVI: PS5-Rollenspiel im Video – 18 Minuten Dungeon-Gameplay

Bis zur Veröffentlichung von „Final Fantasy XVI“ aus dem Hause Square Enix vergehen nur noch zwei Wochen. Allerdings ließ es sich der Publisher nicht nehmen, so kurz vor dem Launch des PS5-Titels für eine weitere Gameplay-Präsentation zu sorgen.

So können Fans einen Blick auf ein mehr als 18 Minuten langes Gameplay-Video werfen, das Material aus zwei Dungeons mit jeweils einzigartigen Gegnern und Layouts zeigt. In der ersten Hälfte sind Clive und Jill zu sehen, wie sie sich mit Gegnern auseinandersetzen. In der zweiten Hälfte des Clips stößt Cidolfus hinzu. Eingebettet ist das Video unterhalb dieser Zeilen.

Die beiden gezeigten Dungeons scheinen im Großen und Ganzen recht linear zu sein, beeindrucken allerdings mit einer ordentlichen Größe. Es werden einige besondere Fähigkeiten gezeigt. Allerdings schreckt Clive auch nicht davor zurück, in passenden Momenten sehr direkt auf die Widersacher loszugehen.

Vorschauberichte veröffentlicht

Bisherige Vorschauberichte legen nahe, dass „Final Fantasy XVI“ einer der besten Titel der Serie werden könnte. Sie startete im Jahr 1987 mit dem ersten Spiel und kam bis März 2022 auf mehr als 173 Millionen Verkäufe.

Kürzlich hatten wir die Gelegenheit, mit Vincent Fallow zu sprechen. Er leiht dem Hauptcharakter Clive Rosfield im neusten Spiel seine Stimme. Was er über seine Erfahrungen zu berichten wusste, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Ebenfalls keimten in den vergangenen Tagen Gerüchte zu einem weiteren Spiel der Reihe auf. So soll hinter verschlossenen Türen an einem Remake von „Final Fantasy IX“ gearbeitet werden. Ein Insider befeuerte zuletzt die Gerüchte.

„Final Fantasy XVI“ kommt am 22. Juni 2023 exklusiv für die PS5 auf den Markt. Ebenfalls ist in Kürze mit der Bereitstellung einer Demo zu rechnen, die von einigen Spielern bereits im PlayStation Store entdeckt wurde, ohne dass sie heruntergeladen werden konnte. Womöglich erfolgt eine einschlägige Ankündigung im Zuge des Summer Game Fest Showcase am heutigen 8. Juni 2023.

