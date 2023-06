Final Fantasy XVI: PS5-Demo im PlayStation Store aufgetaucht

Schon im vergangenen Jahr gab Square Enix bekannt, dass „Final Fantasy XVI“ vor dem Launch eine Demo erhalten wird. Und während der Titel nur noch einen Monat vom Launch entfernt ist, scheint es, dass die Bereitstellung der Anspielfassung unmittelbar bevorsteht.

Wie von mehreren Reddit-Nutzern berichtet wird, ist im PlayStation Store ein Eintrag für eine Demo von „Final Fantasy XVI“ aufgetaucht. Auch wenn der Download noch nicht freigeschaltet wurde, scheint der Eintrag, den nicht alle Spieler entdecken können, darauf hinzudeuten, dass eine offizielle Ankündigung und Veröffentlichung der Schnupperfassung nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.

Die Tatsache, dass die Demo offensichtlich auf den PS Store-Servern von Sony liegt, erweckt den Eindruck, dass sie fertig ist. Dennoch kann gemutmaßt werden, dass sie erst während oder nach dem „Final Fantasy XVI“-Pre-Launch-Event am 11. Juni 2023 veröffentlicht wird.

Mehrere Stunden Spielzeit

Anfang des Jahres betonte Square Enix, dass die Demo von „Final Fantasy XVI“ ein paar Wochen vor der Veröffentlichung des Spiels zur Verfügung gestellt wird. Ebenfalls hieß es, dass die Anspielfassung eine mehrstündige Laufzeit hat und den Spielern die Möglichkeit bietet, ihren Fortschritt in das vollständige Spiel zu übertragen.

„Final Fantasy XVI“ wird voraussichtlich am 22. Juni 2023 für die PS5 auf den Markt gebracht. Der Titel war ursprünglich für einen Launch auf den Konsolen PS5 und PS4 vorgesehen. Später räumte der Produzent Naoki Yoshida ein, dass es etwa ein bis zwei Jahre Entwicklungszeit benötigt hätte, um ein Qualitätsniveau zu erreichen, mit dem das Team für eine generationsübergreifende Veröffentlichung zufrieden gewesen wäre.

Ebenfalls erklärte Yoshida, dass die Einstufung des Spiels als „Mature“ aufgrund der Tatsache zustande kam, dass die Vorschriften heutzutage strenger sind, da die visuelle Wiedergabetreue in Videospielen zugenommen hat.

Im Anschluss an die Veröffentlichung für die PS5 wird Square Enix mit der Arbeit an einer PC-Version beginnen, wobei je nach Resonanz auf das Spiel auch Download-Content für die Zeit nach der Veröffentlichung in Betracht gezogen werden könnte.

