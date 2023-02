Final Fantasy XVI: Keine Verschiebung zu befürchten – Demo kurz vor dem Release

Am heutigen Dienstag wurde den Magazinen nicht nur die Möglichkeit geboten, ihre ersten Eindrücke zu Square Enix‘ Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ unter die Leser beziehungsweise Leserinnen zu bringen.

Darüber hinaus stellte sich der verantwortliche Produzent Naoki Yoshida in diversen Interviews den Fragen der Spielepresse. Wie Yoshida in einem der Interviews versicherte, befindet sich die Entwicklung von „Final Fantasy XVI“ mittlerweile auf der Zielgeraden. Da die Arbeiten an dem Rollenspiel bisher rund verliefen und auch weiterhin rund verlaufen, sei laut Yoshida keine Verschiebung zu befürchten.

Somit kann das ambitionierte Rollenspiel wie geplant im Juni dieses Jahres für die PlayStation 5 veröffentlicht werden.

Releasezeitraum der Demo eingegrenzt

Ein weiteres Thema, über das Naoki Yoshida in den Interviews sprach, ist die bereits im vergangenen Jahr bestätigte Demo zu „Final Fantasy XVI“. Zwar wollte der Produzent bisher weder einen konkreten Termin noch handfeste Details zu den Inhalten der Probefassung nennen, wies jedoch darauf hin, dass die Demo zu „Final Fantasy XVI“ etwa zwei Wochen vor dem finalen Release des Rollenspiels zur Verfügung gestellt werden soll.

Somit werden Spieler und Spielerinnen, die vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchten, wohl Anfang Juni die Gelegenheit erhalten, der Welt des düsteren Action-Rollenspiels einen Besuch abzustatten. Warum sich die Wartezeit auf „Final Fantasy XIV“ durchaus lohnen könnte, verraten wir euch in unserer ausführlichen Vorschau, in der wir euch unsere Eindrücke aus unserer Anspiel-Session schildern.

Zu den spielerischen Besonderheiten von „Final Fantasy XVI“ gehört unter anderem die Tatsache, dass sich die Entwickler von Square Enix‘ Creative Business Unit III („Final Fantasy XVI“) endgültig von den rundenbasierten Kämpfen der Vergangenheit verabschieden und stattdessen auf rasante Echtzeit-Action setzen. Weitere Details zum Kampfsystem und „Final Fantasy XVI“ an sich entnehmt ihr unserer ausführlichen Vorschau.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI:

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023 für die PlayStation 5.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren