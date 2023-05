Final Fantasy XVI: Square Enix ändert UI für Fans um, aber wechselt wieder zurück

Square Enix hat sich die Kritik aus seinem ersten Trailer zu „Final Fantasy XVI“ zu Herzen genommen und das UI überarbeitet. Doch das überarbeitete Design gefiel ihnen so wenig, dass sie es wieder zurück änderten.

Die Benutzeroberfläche wurde in den Ursprungszustand zurückversetzt.

In „Final Fantasy XVI“ wird es keine rundenbasierten Kämpfe, sondern actiongeladene Gefechte geben. Die Übersicht kann bei einem solchen hektischen Kampf schnell verloren gehen, weshalb das Entwicklerteam von Square Enix sich darauf konzentrierte, die Benutzeroberfläche (engl.: User Interface, UI) so übersichtlich wie möglich zu halten.

Doch das UI kam in einem ersten Trailer bei vielen Fans nicht gut an. Square Enix wollte die Kritik der Fans deshalb so gut es geht umsetzen, doch das ging nach hinten los.

Entwicklerteam ändert UI wieder zurück

In einem Interview erklärt FF16-Produzent Naoki Yoshida, dass vielen Fans die Benutzeroberfläche nicht gefiel, weil sie zu sehr wie aus einem Beat’em Up oder einem Sci Fi-Spiel aussah.

Mitten im Kampf ploppten hellfarbene Texte auf, die die wichtigsten Informationen anzeigten. So wollte das Entwicklerteam gewährleisten, dass die wichtigsten Informationen leicht gesehen werden. Doch aufgrund des Feedbacks änderte Square Enix das Design kurzerhand um.

Das neue Design gefiel Square Enix allerdings überhaupt nicht. In einem Action-Spiel müssten die wichtigsten Informationen schnell ersichtlich werden, damit sie nicht im Eifer des Gefechtes untergehen. Deshalb müssten die Zahlen und Grafiken nun einmal hervorstechen, so Yoshida.

Da das überarbeitete UI zu sehr im Hintergrund verschwand, entschied sich das Entwicklerteam, wieder zu den Anfängen zurückzukehren und die Benutzeroberfläche auf den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen.

Yoshida hofft, dass sich Spieler und Spielerinnen mit der Zeit an das Design gewöhnen und verstehen, wieso sich Square Enix wieder für das ursprüngliche Design entschieden hat.

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023 für PS5. Der Titel kann schon jetzt im PlayStation Store vorbestellt werden. Die Standard Edition kostet euch 79,99 Euro, während die Digital Deluxe Edition mit 99,99 Euro zu Buche schlägt.

