Final Fantasy XVI: Chronolith-Trials, Final Fantasy-Modus und mehr vorgestellt

Wie die Entwickler von Square Enix versprachen, wird euch "Final Fantasy XVI" nach dem erfolgreichen Abschluss der Kampagne ausreichend Anreiz für einen erneuten Durchlauf bieten. Geboten werden beispielsweise das klassische "New Game Plus" sowie der "Final Fantasy"-Modus.

Im Interview mit den Kollegen der GameInformer gingen Creative-Director Hiroshi Takai und Combat-Director Ryota Suzuki auf die Inhalte ein, die nach dem erfolgreichen Abschluss der Kampagne von „Final Fantasy XVI“ auf euch warten.

Nicht fehlen darf natürlich das klassische „New Game Plus“, mit dem es euch ermöglicht wird, all eure Ausrüstung und Fortschritte in einen weiteren Durchlauf zu übernehmen. Seid ihr dabei auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, werdet ihr laut Entwicklerangaben beim „Final Fantasy“-Modus auf eure Kosten kommen. Hier werden der Schwierigkeitsgrad erhöht und die Gegner neu zusammengestellt.

Laut Suzuki liegt der Fokus des ersten Durchgangs der Kampagne auf der Geschichte und der Möglichkeit, sich mit den Fähigkeiten des Protagonisten Clive Rosfield vertraut zu machen. Im „Final Fantasy“-Modus hingegen wird euch das Gefühl vermittelt, dass der Tod an jeder Ecke lauern kann. Gleichzeitig sollen eure Fähigkeiten im Kampf auf eine ernsthafte Probe gestellt werden.

Auch Hardcore-Gamer sollen auf ihre Kosten kommen

Beim „Final Fantasy“-Modus, in dem ihr eure Ausrüstung übrigens über das ursprüngliche Maß hinaus verbessern könnt, wird es jedoch nicht bleiben. Gelingt es euch, diesen Modus abzuschließen, schaltet ihr das „New Game Plus“ des „Final Fantasy“-Modus frei, das zusätzliche Herausforderungen umfasst.

Interagiert ihr hier mit dem Arete-Stein in eurem Unterschlupf, könnt ihr die Schwierigkeitsstufen des „Final Fantasy“-Modus im Arcade-Modus oder einer noch schwierigeren Variante namens „Ultimaniac“ bestreiten. Die globalen Bestenlisten des Arcade-Modus sind laut Entwicklerangaben nur in diesen beiden Modi aktiv.

Related Posts

„Diese Modi wurden im Prinzip ausschließlich für Hardcore-Spieler entwickelt. Also für Spieler, die stolz auf ihre Fähigkeiten in Actionspielen sind. Es ist eine Herausforderung, die selbst für sie schwer zu meistern sind wird“, führte Suzuki aus.

Exklusive Belohnungen solltet ihr abgesehen vom Stolz, die Herausforderungen erfolgreich abgeschlossen zu haben, allerdings nicht erwarten, wie der Combat-Director anmerkte.

Was hat es mit den Chronolith-Trials auf sich?

Ein weiteres Feature, das im Endgame auf euch wartet, sind exklusive Kampfprüfungen. Je nachdem, ob ihr euch im normalen „New Game Plus“ oder im entsprechenden Abschnitt des „Final Fantasy“-Modus befindet, tragen diese den Namen „Chronolith-Trials“ beziehungsweise „Final Chronolith Trials“ und beziehen sich jeweils auf ein bestimmtes Eikon. Während die Inhalte gleich bleiben, wartet im „Final Fantasy“-Modus ein höherer Schwierigkeitsgrad.

Laut Takai haben wir es hier mit den schwierigsten Prüfungen zu tun, denen ihr euch im Endgame stellen könnt. Die ersten drei Runden bestehen aus Standard-Monsterwellen, deren Schwierigkeitsgrad mit zunehmendem Fortschritt zunimmt. In der vierten Welle wird sich ein Boss hinzugesellen. Bei den Chronolith-Prüfungen handelt es sich auch um Zeitprüfungen und jede Stufe enthält eine Liste von Bewegungen, Combos und Zielen, die ihr ausführen könnt, um mehr Zeit zu gewinnen.

Erschwerend kommt hinzu, dass es in den Trials keine Heilung geben wird, wenn man von der Wiederherstellung, die sofort nach der Aktivierung einer Limit-Break-Bewegung beginnt, einmal absieht. Eine Rangliste, in der ihr euch mit anderen Spielerinnen und Spielern messen könnt, wird nur in den „Final Chronolith Trials“ und nicht in der Standard-Version der Prüfungen geboten.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI:

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: GameInformer

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren