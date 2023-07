Japan-Charts: Final Fantasy XVI gibt die Spitze ab

Das Switch-Spiel „Master Detective Archives: RAIN CODE“ ist der neue Spitzenreiter in den japanischen Gaming-Charts. Somit muss „Final Fantasy XVI“ den ersten Platz nach einer Woche schon wieder abgeben. Das Action-RPG von Square Enix erschien am 22. Juni für PS5.

Die Verkaufszahlen sind von 336.000 auf etwas weniger als 38.000 Einheiten gesunken. Das neu veröffentlichte Adventure verbuchte wiederum rund 55.000 Verkäufe, was in diesem Fall für Platz eins reichte.

Auf dem dritten Platz folgt „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“. Knapp zwei Monate nach der Veröffentlichung verkaufte sich der Nintendo-Hit immerhin noch 26.000 Mal. Dahinter kommen sieben weitere Switch-Titel, womit der neue „Final Fantasy“-Ableger das einzige PS5-Spiel in der Top 10 ist.

Die Software-Verkäufe

[Switch] Master Detective Archives: RAIN CODE – 55.339 (Neu) [PS5] Final Fantasy XVI – 37.763 [Switch] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 26.089 [Switch] Mario Kart 8 Deluxe – 10.244 [Switch] Ghost Trick: Phantom Detective – 8.373 (Neu) [Switch] 9 R.I.P. – 8.080 (Neu) [Switch] Minecraft – 7.241 [Switch] Nintendo Switch Sports – 6.925 [Switch] Tokyo Xanadu eX+ – 5.845 (Neu) [Switch] Super Smash Bros. Ultimate – 5.341

Widmen wir uns nachfolgend den Konsolen: Nachdem die PS5-Verkäufe durch den „Final Fantasy XVI“-Release kurzzeitig angestiegen sind, liegt die Verkaufszahl in dieser Woche bei knapp 49.000. Nintendo verkaufte mit ungefähr 106.000 Einheiten wesentlich mehr und vergrößert damit seinen Abstand.

Die Hardware-Verkäufe

Switch OLED – 60.045 PS5 mit Laufwerk – 44.967 Switch – 24.118 Switch Lite – 22.051 PS5 ohne Laufwerk – 4.327 PS4 – 2.093 Xbox Series S – 505 Xbox Series X – 466 New 2DS (LL) – 40

Quelle: Famitsu

