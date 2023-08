Final Fantasy XVI: Schöpfer der Reihe hat viel Lob übrig

„Final Fantasy XVI“ hätte es ohne den Schöpfer der „Final Fantasy“-Reihe nicht gegeben. Hironobu Sakaguchi ist für die ersten Teile der Reihe verantwortlich, doch mittlerweile hält er sich seit einigen Jahren bei der Entwicklung der Titel zurück und hat Square Enix verlassen.

Trotzdem blieb Sakaguchi der Reihe immer treu und erfreut sich auch an den modernen Titeln. Nun veröffentlicht er sein Feedback zum neusten Ableger „Final Fantasy XVI“ und lobt es in den Olymp der „Final Fantasy“-Reihe.

Final Fantasy XVI ist laut Schöpfer bester Teil der Reihe

Mittlerweile scheint der Schöpfer der Reihe den Titel durchgespielt zu haben. Auf X (ehemals als Twitter bekannt) lobt Sakaguchi „Final Fantasy XVI“ als das „ultimative Final Fantasy“.

Einen größeren Ritterschlag gibt es für das Entwicklerteam des neusten Teils wohl nicht. Das Team arbeitete die letzten sechs Jahre an „Final Fantasy XVI“ und dürfte sich darüber freuen, dass der Schöpfer der Reihe es in den Himmel lobt.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

In einem Folgetweet erklärt Sakaguchi, was er an der Reihe so gut findet. Er zählt die „Abenteuerlust, den Mut und die Entschlossenheit“ als wichtige Eigenschaften der historischen RPG-Reihe auf. Ihm zufolge verkörpert „Final Fantasy XVI“ all diese Eigenschaften.

In den Kommentaren finden sich viele Befürworter von Sakaguchi. Sie sind dankbar für seine Meinung und können sich nicht vorstellen, wie er sich gefühlt haben muss, so viele liebevolle Anspielungen auf seine Arbeit wiedergefunden zu haben.

Weitere Meldungen zu Square Enix:

„Final Fantasy XVI“ erschien am 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5. Die zeitliche Exklusivität liegt bei sechs Monaten, im Anschluss könnte die PC-Version in 2024 folgen. Ein genaues Datum ist jedoch nicht bekannt.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren