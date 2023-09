Final Fantasy XVI: Premium-DLC bestätigt, PC-Version in Arbeit und Update 1.10 veröffentlicht

Square Enix hat für „Final Fantasy XVI“ das Update 1.10 veröffentlicht und zugleich bestätigt, dass sich eine PC-Version als auch kostenpflichtige herunterladbare Inhalte in der Entwicklung befinden.

Die neuen Informationen zu „Final Fantasy XVI“ wurden im Rahmen des „Voices from Valisthea“-Panels von Square Enix auf der PAX West 2023 in Seattle geteilt. Anwesend war die englische Sprachbesetzung des Rollenspiels. Der Produzent Naoki Yoshida vollzog die Ankündigungen in einer Videobotschaft am Ende des Panels. Entsprechende Videos sind unterhalb dieser Zeilen eingebettet.

In seiner Ansprache erklärte Yoshida: „Wie ich bereits erwähnt habe, haben wir von unserer Final Fantasy XVI-Spieler-Community viele Meinungen und Reaktionen erhalten. Aber eine Sache, die besonders deutlich wurde, war der Wunsch, mehr von Valistheas Geschichte zu sehen und mehr Zeit mit ihren Bewohnern zu verbringen. Um dem gerecht zu werden, hat das Entwicklerteam mit der Arbeit an zwei Teilen von kostenpflichtigen herunterladbaren Inhalten begonnen.“

Nachdem „Final Fantasy XVI“ zunächst exklusiv für die PS5 auf den Markt kam, nutzte der Produzent ebenfalls die Gelegenheit, die laufende Entwicklung einer PC-Version zu bestätigen. Die Produktion sei im vollen Gange.

Doch wann wird es weitere Informationen zu den neuen Inhalten und zur PC-Fassung geben? „Ich hoffe, dass ich euch noch vor Ende des Jahres mehr Informationen über die kommenden herunterladbaren Inhalte und die PC-Version geben kann, also bleibt bitte dran“, so Yoshidas Prognose.

Das bietet das Update 1.10

Mit dem Update auf die Version 1.10 erhält „Final Fantasy XVI“ unter anderem ein paar neue Inhalte und Features. Ein Teil der Neuerungen ist die Waffen-Skin-Funktion. Damit können Spieler das Aussehen von Clives Waffe in das einer beliebigen anderen Klinge in ihrem Besitz ändern, wobei die Werte der aktuell ausgerüsteten Waffe erhalten bleiben.

Ein weiterer Teil des Updates ist ein alternatives Outfit für Clive, Jill, Torgal, Ambrosia und Joshua. Spieler können jederzeit zwischen der Standard- und der zusätzlichen Option hin- und herwechseln und mit derjenigen spielen, die sie bevorzugen.

„Ich hoffe, dass ihr diese beiden neuen Skin-Änderungsfunktionen nutzen werdet, während ihr weiterhin jeden Winkel von Valisthea erkundet und genießt“, so Yoshida.

Die Auslieferung des kostenlosen Updates 1.10 für „Final Fantasy XVI“ begann einige Stunden nach dem Ende des Panels und es wird nach und nach weltweit freigeschaltet.

Das Update 1.10 hat neben den Skin-Neuerungen noch mehr zu bieten. Der vollständige Changelog kann hier angeschaut werden.

„Final Fantasy XVI“ wurde im Juni 2023 für die PS5 veröffentlicht kam auf einen Metascore von 87. Unseren Test zum neuen Rollenspiel könnt ihr euch hier durchlesen.

