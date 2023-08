Final Fantasy XVI: Update nimmt Änderungen am Arcade-Modus vor

Square Enix hat angekündigt, dass für das PS5-Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ im September ein Update freigeschaltet wird, das sich dem Arcade-Modus des Titels annimmt.

Das besagte Update wird die Spielerbewertung in Bezug auf das Abschneiden in den Kämpfen des Arcade-Modus anpassen, während auch eine neue Rangliste eingeführt wird. Diese rückt an die Stelle der aktuelle Bestenliste.

Es gibt noch keine weiteren Details zum kommenden Update für „Final Fantasy XVI“, aber viele Spieler fanden den Arcade-Modus zu einfach, sodass der Schwierigkeitsgrad deutlich angehoben werden dürfte.

Final Fantasy XVI -Update in der Übersicht

Datum und Uhrzeit:

Sonntag, 3. September 2023 gegen 12:00 Uhr (JST) – hierzulande 5 Uhr

Square Enix weist darauf hin, dass sich die Lieferzeit der Update-Datei abhängig von der Situation ändern kann.

Übersicht über das Update

Die Bewertungsmethode für die Kampfleistung im Arcade-Modus wird angepasst.

Nach der Bereitstellung des Updates wird die Kampfleistung der Spieler in einer neuen Bestenliste aufgezeichnet und Spieler können sie nicht mehr in der aktuellen Bestenliste aufzeichnen.

Weitere Einzelheiten zum Update für „Final Fantasy XVI“ werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekanntgegeben.

„Final Fantasy XVI“ wurde am 22. Juni 2023 für PS5 veröffentlicht und verkaufte sich in der Startwoche drei Millionen Mal. Zunächst reagierte Square Enix auf die Besorgnis über die Verkaufszahlen mit der Aussage, dass der Erfolg von „Final Fantasy XVI“ im Verhältnis zur installierten Basis der PS5 stehe. Später hieß es, dass das Spiel die hohen Erwartungen aufgrund der langsamen Verbreitung der Konsole nicht erfüllt habe.

