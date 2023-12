Final Fantasy XVI: Update nimmt Änderungen am Arcade-Modus vor – Termin & erste Details

Wie Square Enix bekannt gab, wird das Rollenspiel "Final Fantasy XVI" in der nächsten Woche mit einem Update bedacht. Mit diesem nehmen die Entwickler Anpassungen am Arcade-Modus vor.

Wie Square Enix bereits im September bekannt gab, wird das PS5-exklusive Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ längerfristig mit neuen Inhalten unterstützt. Derzeit arbeiten die Entwickler unter anderem an zwei Story-Erweiterungen.

Heute kündigte der japanische Publisher zudem ein weiteres Update an. Dieses erscheint am kommenden Freitag, den 8. Dezember 2023 und wird diverse Änderungen am Arcade-Modus vornehmen. Zum einen wird mit dem kostenlosen Update die Art und Weise, „wie die Kampfleistungswerte im Arcade-Modus berechnet werden“, überarbeitet.

Darüber hinaus bringt das Update eine neue internationale Rangliste mit sich. In dieser werden zukünftig alle Leistungen beziehungsweise Highscores der Spielerinnen und Spieler berücksichtigt.

Dies bedeutet allerdings auch, dass Punkte nach der Veröffentlichung des Updates nicht mehr in die älteren Bestenliste aufgenommen werden.

Square Enix stellt weitere Neuerungen in Aussicht

Laut der offiziellen Ankündigung von Square Enix ist es mit den hier beschriebenen Neuerungen noch nicht getan. Stattdessen stellen uns die Verantwortlichen weitere Anpassungen oder Features in Aussicht, auf die in den kommenden Tagen eingegangen werden soll. Sollte verraten werden, worauf sich Square Enix hier im Detail bezieht, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Der Arcade-Modus gehört zur Endgame-Erfahrung von „Final Fantasy XVI“. Hier könnt ihr bereits gemeisterte Abschnitte ein weiteres Mal in Angriff nehmen, um eure Leistungen und somit eure Wertung zu verbessern. Bereits Ende Augst versah Square Enix den Arcade-Modus mit einem Update.

Dabei wurden genau wie beim geplanten Dezember-Update die Bewertungsmethoden für die Kampfleistung überarbeitet und eine neue Rangliste hinzugefügt.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI:

„Final Fantasy XVI“ ist seit Juni diesen Jahrs exklusiv für die PS5 erhältlich. Mit mehr als drei Millionen verkauften Einheiten in der ersten Woche legte der neueste Ableger der langlebigen Rollenspielserie dabei einen erfolgreichen Start hin.

Notice of an upcoming update to Final Fantasy XVI. #FF16 pic.twitter.com/xUnhTggtEO — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) December 1, 2023

