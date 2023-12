The Outlast Trials: Coop-Horror mit Trailer und Releasetermin für die Konsolen angekündigt

Auf den The Game Awards 2023 kündigten die Entwickler von Red Barrels den kooperativen Horror-Titel "The Outlast Trials" offiziell für die Konsolen an. Der finale Releasetermin und ein neuer Trailer wurden ebenfalls veröffentlicht.

Da die Entwickler von Red Barrels in den vergangenen Monaten gleich mehrfach bestätigten, dass „The Outlast Trials“ den Weg auf die Konsolen finden wird, dürfte die folgende Ankündigung nicht überraschend kommen.

Auf den The Game Awards in der heutigen Nacht kündigte das Studio an, dass neben dem PC auch die PS4, die PS5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S mit dem kooperativen Horror-Abenteuer versorgt werden. Des Weiteren wiesen die Entwickler darauf hin, dass „The Outlast Trials“ Gebrauch vom Crossplay-Feature machen wird.

Dieses bedeutet in der Praxis, dass sich plattformübergreifend bis zu vier Spielerinnen und Spieler zusammenschließen können, um die vor ihnen liegenden Abenteuer und Herausforderungen gemeinsam in Angriff zu nehmen.

Während das Crossplay-Feature unterstützt wird, bleibt die Cross-Progression bei „The Outlast Trials“ außen vor.

Release in zwei Editionen

„The Outlast Trials“ erscheint laut offiziellen Angaben in zwei Versionen. Zum einen wartet die obligatorische Standard-Ausgabe. Diese können sich interessierte Horror-Fans zum Preis von knapp 40 Euro sichern. Hinzukommt die Deluxe-Edition. Diese wiederum wird für 50 Euro angeboten und umfasst neben dem Hauptspiel das „Reagent Starter Pack“. Vorbesteller beider Versionen wiederum erhalten als Pre-Order-Bonus das „Legendary Grizzly Hazmat“-Outfit.

„The Outlast Trials“ versetzt uns in eine Einrichtung, in der skrupellose Wissenschaftler unschuldige Menschen Gehirnwäsche-Tests unterziehen. In den Fokus rücken dabei brutale und barbarische Folterspiele, die von den Spielerinnen und Spielern kooperativ gemeistert werden müssen.

„Letztendlich besteht Ihr Ziel darin, Murkoffs Therapie abzuschließen und sich das Recht zu verdienen, wieder in die Gesellschaft entlassen zu werden. Dazu müssen Sie die Prüfungen und Mk-Herausforderungen absolvieren“, heißt es zu „The Outlast Trials“ weiter.

„Studien sind immersive, geschichtenbasierte Therapien, deren Abschluss eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Mk-Herausforderungen sind kürzere Therapien, die in geänderten oder neu gestalteten Abschnitten einer vorhandenen Karte stattfinden.“

„The Outlast Trials“ erscheint am 5. März 2024 für die Konsolen und den PC.

