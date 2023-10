The Outlast Trials: PS5/PS4-Versionen auf Kurs – Entwickler bekräftigt Launch-Ziel

“The Outlast Trials” befindet sich als PC-Version seit März 2023 im Early Access und wurde von den Steam-Spielern “äußerst positiv” bewertet. Bis zum 2. November 2023 erhalten die dortigen Kunden gar einen 20-Prozent-Rabatt und können die noch unfertige Version zum Preis von 23,19 Euro auf den Rechenknecht laden.

Konsolenspielern nutzt ein solcher Steam-Rabatt recht wenig. Und offen ist ebenfalls die Frage, wann genau es “The Outlast Trials” auf die PS5 und PS4 bringen wird. Der Release-Zeitraum wurde allerdings noch einmal bestätigt. Und es sieht danach aus, dass Konsolenspieler nur noch wenige Monate auf den Horrortitel warten müssen.

The Outlast Trials-Launch Anfang 2024 für PS4 und PS5

Für die nochmalige Eingrenzung des Zeitraums sorgte der Entwickler Red Barrels in einem Youtube-Kommentar, in dem ebenfalls die Cross-Progression ein Thema ist. Darauf verzichten die Entwickler, während Cross-Play mit PC-Spielern erwartet werden darf.

“Wir arbeiten an Konsolenportierungen und streben an, The Outlast Trials Anfang 2024 auf Konsolen zu veröffentlichen, einschließlich PS5, Xbox Series S/X, PS4, und Xbox One, während wir Cross-Play mit dem PC ermöglichen, ohne Cross-Progression”, heißt es dazu.

Die Angabe zur Veröffentlichung von “The Outlast Trials” für Konsolen wird von einem frischen Update begleitet, das rechtzeitig vor Halloween für die PC-Version verfügbar gemacht wurde. Es beinhaltet eine neue Geister-Herausforderung sowie eine neue Map, die in und um einer recht kranken Version eines Gerichtsgebäudes herum spielt.

In „The Outlast Trials“, das im Jahr 2019 angekündigt wurde, haben ein bis vier Spieler die Möglichkeit, an den brutalen und barbarischen Folterspielen einer Einrichtung teilzunehmen, in der Gehirnwäsche-Tests durchgeführt werden. Zunächst starten Spieler recht hilflos. Jedoch können sie die Umgebung geschickt nutzen, um ihre Chancen auf Erfolg zu verbessern.

Wann genau “The Outlast Trials” Anfang 2024 auf Konsolen durchstarten soll, bleibt abzuwarten. Ursprünglich hatte sich Red Barrels das Ziel gesetzt, den Launch im Jahr 2023 zu vollziehen. Aufgrund der Hindernisse, mit denen sich das kleine Team konfrontiert sah, strebt das Studio nun einen späteren Launch an.

