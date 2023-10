Halloween 2023: 7 Horrorspiele zum wohligen Gruseln

Ihr habt an Halloween noch nichts vor? Sehr gut, denn mit diesen 7 Horrorspielen wird euch an diesem Abend garantiert nicht langweilig!

Halloween steht quasi schon vor der Tür und damit die wohl gruseligste Nacht des Jahres. Falls ihr in der Stimmung für einige packende Horror-Games sein solltet, dann dürftet ihr auf unserer kleinen Liste fündig werden. Wir haben für euch nachfolgend insgesamt 7 Horrorspiele zusammengetragen, die wir euch empfehlen möchten.

Ad Infinitum (PS4, PS5)

Im psychologischen Horrorspiel „Ad Infinitum“ schlüpft ihr in die Rolle eines deutschen Soldaten, der von seinen traumatischen Erinnerungen an den Großen Krieg (1914-1918) geplagt wird. Sein Geist wandert dabei immer wieder zwischen seinen Erlebnissen an der Front und Dingen hin und her, die in seiner Kindheit geschehen sind. Wird es euch gelingen, diesen schier endlosen Kreislauf aus Leid und Schmerz zu durchbrechen, ehe ihr den Verstand verliert?

Das Erstlingswerk des Entwicklerstudios Hekate ist dieses Jahr eher unter dem Radar geflogen, doch falls ihr ein Horror-Game mit einem unverbrauchten Setting erleben möchtet, seid ihr hier richtig. Der Titel lebt vor allem von seiner ungemein dichten Atmosphäre und seiner packenden wie gleichermaßen düsteren Story. Darüber hinaus weiß ebenfalls der Soundtrack zu überzeugen, der die gruseligen Momente gekonnt untermalt.

Alan Wake 2 (PS5)

13 Jahre sind seit den Geschehnissen in der Kleinstadt Bright Falls vergangen, in deren Verlauf eine mysteriöse finstere Macht die Geschichten des Bestsellerautors Alan Wake zum Leben erweckte. Seither in er in einem schier nie enden wollenden Albtraum gefangen und kämpft in einer sinistren Schattenwelt ums Überleben. Seine bisherigen Versuche, von diesem Ort zu entkommen, sind gescheitert – ob ihm die FBI-Agentin Saga Anderson helfen können wird?

Pünktlich zu Halloween erscheint mit „Alan Wake 2“ eines der meisterwarteten Horrorspiele 2023. Dieses punktet nicht nur mit seiner zum Schneiden dicken Atmosphäre, sondern vor allem einigen abgedrehten Ideen. Hier erwartet euch eines der besten Survival-Horrorspiele der letzten Jahre. Dank seines nahezu perfekten Pacing, seiner spannenden Story und seinem großartigen audiovisuellen Design wird euch dieses Abenteuer so schnell nicht aus dem Kopf gehen.

Amnesia: The Bunker (PS4)

Wenn es für euch indes gerne etwas ruhiger zugehen darf, empfehlen wir euch „Amnesia: The Bunker“. Zu Beginn der Geschichte werdet ihr während des Ersten Weltkrieges (1914-1918) alleine in einem Bunker zurückgelassen. In eurer Ausrüstung befindet sich lediglich eine Waffe mit einer einzigen Patrone. Um von diesem schrecklichen Ort entkommen zu können, müsst ihr euch einen Weg durch die pechschwarzen Gänge bahnen und hoffen, dass euer Licht nicht erlischt.

Im vierten Ableger der Horrorreihe spielt das Team von Frictional Games („SOMA“) einmal mehr gekonnt seine Stärken aus. Hierzu zählen vor allem das Erzeugen eines wohlig gruseliges Flairs. Mit dem größeren Fokus auf Objektmanagement und kleine Puzzles setzt das Spiel jedoch auch gekonnt eigene Akzente. Mit „The Bunker“ erwartet euch ein Abenteuer, mit dem ihr als Horrorfans sicherlich eine Menge Spaß haben werdet.

Dead Space Remake (PS5)

Seit einiger Zeit ist der Kontakt zum Planet Cracker U.S.G. Ishimura abgebrochen. Nun soll ein kleines Team auf dem Raumschiff nachsehen, was dort vorgefallen ist. Unter ihnen befindet sich mit Isaac Clarke auch ein Ingenieur, der schon bald den schlimmsten Arbeitstag seines Lebens durchleiden soll. Die Ishimura wurde von Monstern überrannt, überall in den Gängen liegen Leichen und zurückgelassene Nachrichten zeichnen ein Bild des Grauens.

Mit „Dead Space“ bekommt eines der besten Survival-Horror-Games der PlayStation 3-Ära ein Remake spendiert, das den Sci-Fi-Horror auf aktuelle Konsolen bringt. Dank des Teams von EA Motive („Star Wars: Squadrons“) wurde das Original behutsam in die Gegenwart gebracht. Das bedrückende Feeling der Vorlage bleibt erhalten, wird jedoch um einige Neuerungen erweitert. Eine Neuauflage, die dem legendären Kultspiel absolut würdig ist.

Resident Evil 4 Remake (PS4, PS5)

Seit den Ereignissen in Raccoon City sind mittlerweile sechs Jahre vergangen und der einstige Polizeineuling Leon S. Kennedy arbeitet inzwischen als Geheimagent für die US-Regierung. Sein neuester Fall ist besonders heikler Natur, denn die Tochter des Präsidenten wurde entführt! Um die junge Frau zu retten, muss er nach Spanien reisen, wo eine Sekte etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben soll. Was Leon dort finden soll, übersteigt jedoch seine Vorstellung.

Was können wir euch über „Resident Evil 4“ erzählen, das ihr nicht schon wisst? Es ist nicht nur ein wegweisendes Game für seine Reihe, sondern für ein ganzes Genre. Eines der besten Survival-Horror-Spiele sowie eines der besten Spiele aller Zeiten. Kurzum: Ein Meisterwerk, das von Capcom dieses Jahr ein hervorragendes Remake spendiert bekam. Es ist ein Erlebnis, das ihr euch unter gar keinen Umständen entgehen lassen solltet.

Mit „Separate Ways“ könnt ihr inzwischen übrigens auch einen erstklassigen Story-DLC rund um Fan-Liebling Ada Wong spielen.

Signalis (PS4)

In der Rolle von Elster erwacht ihr aus einem tiefen Schlaf und müsst euch auf die Suche nach eurer vermissten Partnerin begeben. Während dieser schier endlos erscheinenden Odyssey müsst ihr euch nicht nur gegen alptraumhafte Kreaturen erwehren, sondern auch einem gewaltigen Mysterium auf den Grund gehen. Könnt ihr Elster dabei helfen, diese Reise heile zu überstehen?

„Signalis“ vom kleinen deutschen Entwicklerduo rose-engine mauserte sich nach seiner Veröffentlichung zu einem waschechten Geheimtipp. Das Survival-Horror-Abenteuer orientiert sich klar an Genre-Klassikern wie „Resident Evil“ und „Silent Hill“, vermischt dies jedoch auch mit eigenen Ideen. Herausgekommen ist ein Liebesbrief an diese Art von Spielen mit einer unheilvollen Atmosphäre und einer Story, die euch noch lange zum Nachdenken anregen wird.

The Evil Within 2 (PS4)

Eigentlich hatte Sebastian Castellanos gehofft, er sei den Schrecken, die einst im Beacon Mental Hospital ihren Lauf nahmen, entkommen. Allerdings muss er erkennen, dass er einmal mehr ins STEM zurückkehren muss. Dies könnte seine einzige Chance sein, um seine Familie zu retten. In dieser grausamen Parallelwelt warten verstörende Gegner sowie Tod und Schrecken.

Horror-Altmeister Shinji Mikami und sein Team bei Tango Gameworks zeigen mit „The Evil Within 2“ einmal mehr, dass sie wahre Meister ihres Faches sind. Die Geschichte rund um Sebastian ist spannend, die Monster ekelig sowie furchteinflößend und die Atmosphäre, im positiven Sinne, absolut schaurig. Dank eines ebenfalls sehr gut ausgearbeiteten Gameplays erwartet euch hier eines der besten Survival-Horror-Abenteuer der letzten Jahre.

Was möchtet ihr an Halloween spielen? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!

