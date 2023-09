Resident Evil 4 Remake: Vermisste Inhalte und coole Details in Separate Ways

Seit dem 21. September können die Spieler das „Resident Evil 4“-Remake auch aus Adas Perspektive erleben. Wie schon beim Hauptspiel bieten die Entwickler hiermit eine völlige Neuinterpretation des Originals.

So beginnt das Abenteuer mit der Geheimagentin nicht im ikonischen Dorf, sondern in der Burg. Hier rettet sie den Charmeur Luis Sera, der diesmal allgemein eine wichtigere Rolle spielt, aus seiner Gefängniszelle.

Im Laufe ihres Abenteuers kommen mehrere Inhalte aus dem Original-Spiel vor, die in Leons Kampagne nicht enthalten waren. Schauen wir sie uns nachfolgend an.

Spoiler-Warnung: Wer Separate Ways selber spielen möchte oder noch dabei ist, sollte diesen Artikel besser skippen.

Der zweite El Gigante

Damals auf der PS2 und der Nintendo Gamecube hatte Leon die Wahl: Entweder er stellt sich einer Horde Ganados oder einem weiteren El Gigante. Im Remake gibt es diese Option nicht. Stattdessen ist Leon gezwungen, es mit den Bella Sisters und weiteren Dorfbewohnern aufzunehmen.

Fragt sich also, wo der zweite Riese geblieben ist? Er hatte es auf Ada abgesehen und verwüstete dabei den kompletten Bauernhof. Hierbei erlebt ihr einen coolen Bosskampf, in dem ihr euch mit dem Enterhaken von Haus zu Haus schwingt.

Salazars zweiter Wächter…

Adas Kampagne beginnt mit einem Kampf gegen den zweiten Verdugo. Es ist einer von Salazars zwei Wächtern, der im Original kaum eine Rolle spielte. Lediglich vor dem Bossfight in der Burg sahen wir, wie er mit seinem Herrn verschmilzt.

Das Predator-ähnliche Wesen verfolgt die Heldin durch das gesamte Spiel. Nachdem es im ikonischen Dorf zu einer weiteren Konfrontation kommt, erfolgt die finale Begegnung im Untergrund der Burg.

… wird zu U3

Dabei wird ersichtlich: Salazars zweiter Wächter und U3 sind jetzt dieselbe Person. Im Original musstet ihr diese scheußliche Kreatur in einem unterirdischen Abschnitt der Insel bekämpfen. Nun begegnet ihr ihm im Untergrund der Burg.

Die Seilbahn

Ursprünglich stieg Leon in die Gondel einer Seilbahn, die ihn in die Tiefen des Dorfes führte. Nachdem dieser Abschnitt im Remake gestrichen wurde, ist er in Separate Ways zurückgekehrt. Nicht im Dorf, sondern auf der Insel muss Ada sich dieser finsteren Fahrt stellen. Wie einst Leon muss sie dabei mehrere Ganados bekämpfen, die in den vorbeikommenden Gondeln lauern.

Der ikonische Laser-Raum

Kurze Zeit nach der Gondelfahrt erkennen die Spieler eine weitere Szene des Originaltitels wieder: Ada hüpft durch den Laser-Room, der es ebenfalls nicht ins Hauptspiel schaffte.

Habt ihr diese Details bemerkt?

Ein paar coole Details sind uns während des Durchlaufs aufgefallen, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Habt ihr die Kirche erreicht, könnt ihr nach dem Läuten der Glocke Ashley weinen hören. Sie ist zu diesem Zeitpunkt noch dort eingesperrt. „Irgendeiner dieser Idioten hat sich eine Jacke gekrallt, die definitiv nicht ihm gehört. Ist so eine stylische aus Schafsfell“, heißt es in einer Nebenmission. Somit ist nach all den Jahren klar: Ada hat Leons Jacke ergattert und heimlich beim Händler verkauft! Innerhalb der Fabrik könnt ihr eine Zigarillo-Packung finden. Sie gehörte offensichtlich Luis, der mehrmals im Spiel beim Rauchen zu sehen ist. In einer Passage der Burg findet ihr einen ausgestopften Waschbär. Wenn ihr damit interagiert, sagt Ada „Muss wohl Schicksal sein“. Warum? Waschbär heißt auf englisch Raccoon, was die Agentin an Raccoon City erinnert. Nach der Cutscene, in der Ada Leons Schüsse auf Salazar beobachtet, könnt ihr die Kampfgeräusche hören. Bleibt dafür einfach an der Wand stehen, anstatt Krauser zu verfolgen.

Sicherlich sind noch mehr interessante Details im Spiel versteckt. Habt ihr irgendwas Bemerkenswertes entdeckt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen! Schreibt dazu auch gerne, wie euch Separate Ways gefallen hat.

Weitere Meldungen zu Resident Evil 4 Remake.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren