Sega: Publisher bringt bekannte Marken wie Crazy Taxi, Jet Set Radio & Streets of Rage zurück

Nach den Gerüchten der vergangenen Tage kündigte Sega das Comeback bekannter Marken auf den The Game Awards 2023 offiziell an. Freuen dürfen wir uns auf die Rückkehr bekannter Marken wie "Crazy Taxi", "Shinobi" oder "Jet Set Radio".

Im Vorfeld der diesjährigen The Game Awards deutete Sega bereits an, dass das Unternehmen klassische Marken seiner Geschichte zurückbringen möchte.

Im Laufe der heutigen Nacht kündigte der Publisher die entsprechende Initiative auch offiziell an. Wie Sega bekannt gab, arbeiten nicht näher genannte Entwicklerstudios aktuell an der Rückkehr fünf bekannter Marken. Die jeweiligen Projekte befinden sich derzeit in unterschiedlichen Entwicklungsstadien und sollen in den kommenden Jahren veröffentlicht werden.

Weitere Details zu den gebotenen Features oder möglichen Releaseterminen wird Sega nennen, sobald sich die Projekte ihrer Fertigstellung nähern.

Auch mit konkreten Namen und Angaben zu den versorgten Plattformen hielt sich Sega leider noch zurück.

Diese Comebacks wurden bestätigt

Etwas konkreter wurde der Publisher zumindest bezüglich der Marken, die in den nächsten Jahren ein Comeback feiern werden. Zum einen haben wir es hier mit dem Arcade-Klassiker „Crazy Taxi“ zu tun, in dem wir am Steuer eines Taxis Platz nehmen und in klassischer Arcade-Manier vor der Aufgabe stehen, Passagiere möglichst schnell von Punkt A nach Punkt B zu bringen.

Des Weiteren wird „Jet Set Radio“ zurückkehren. In dem beliebten Dreamcast-Titel rasen wir auf Inline-Skates durch eine farbenfrohe Stadt. Während wir von der Polizei verfolgt werden, vollführen wir Tricks und sprühen Graffitis an Wände. Nummer Drei im Bunde ist das Beat’em Up „Golden Axe“, das im Jahr 1989 erstmals für Furore sorgte. In einer mittelalterlichen Welt kämpfen wir gegen Widersacher wie Skelettkrieger oder Ritter und greifen dabei auf mächtige Fähigkeiten zurück.

Ebenfalls ein Comeback feiert „Streets of Rage“, das im Gegensatz zu den anderen Marken dank „Streets of Rage 4“ auf den aktuellen Plattformen vertreten ist. Den vorläufigen Schlusspunkt unter die geplanten Comebacks setzt die „Shinobi“-Reihe, der mit der Mega Drive-Version von „The Revenge of Shinobi“ im Jahr 1989 der internationale Durchbruch gelang.

In der Rolle des Ninjas Joe Musashi machen wir Gebrauch von Waffen wie Shuriken oder der Ninja-Magie und bahnen uns einen Weg durch einen klassischen Action-Plattformer.

