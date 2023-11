Sega: „Nicht nur ein Spiel“ – Super Game setzt auf nutzergenerierte Inhalte

Shuji Utsumi, der als Chief Operating Officer bei Sega arbeitet, sprach in einem Interview mit CNBC über das „Super Game“. Dieses ambitionierte Projekt wurde erstmals im Mai 2021 erwähnt. Dahinter steckt eine komplett neue Marke, die spätestens Ende März 2026 herauskommen soll.

Nicht wirklich ein Metaverse

Zuerst erklärte der COO, wie die Bezeichnung zustandegekommen ist: „Super Game ist nicht nur ein Spiel. Als wir diesen Namen einführten, gab es einen großen Wirbel um das Metaverse, es ist nicht genau das Metaverse, also haben wir versucht herauszufinden, was das richtige Wort ist, und so kamen wir auf den Namen Super Game.“ Wie der Name es schon impliziert, könnt ihr ein Spiel erwarten, das sich stark von normalen Titeln da draußen abhebt.

Außerdem spiele hier die Community eine wichtige Rolle. Bei diesem Projekt setzt Sega nämlich auf benutzergenerierte Inhalte und generell „eine neue Art, Spaß mit Spielen zu haben.“ Der Publisher schlägt also eine ähnliche Richtung ein, wie es bei „Fortnite“ und „Roblox“ zu sehen ist.

Das gesamte Gaming-Ökosystem soll hierbei miteinbezogen werden. Nicht nur die Spieler-Basis, sondern auch Streamer und deren Zuschauer sind hierbei von Bedeutung.

Ein Status-Update zu diesem außergewöhnlichen Spiel gab es erst Anfang dieses Monats. Sega teilte hier mit: Die Entwicklung macht dauerhaft Fortschritte.

Auch in anderer Hinsicht verfolgt Sega übrigens hoch angesetzte Ziele. So lautet das Ziel von Führungskraft Osamu Ohasi, mit Sonic „Super Mario“ zu übertreffen.

Was genau euch letztendlich erwartet, ist natürlich noch unklar. Sobald wir weitere Details erfahren, lassen wir es euch natürlich schnellstmöglich wissen.

