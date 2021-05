SEGA: Ein „Super Game“ befindet sich in Entwicklung – erste Details bekannt

Bei SEGA befindet sich offenbar ein ambitioniertes Projekt in Arbeit. Wir haben erste Details erfahren, was für ein Spiel euch damit wohl erwartet.

SEGA möchte in den nächsten fünf Jahren ein Top-Spiel veröffentlichen.

Der aktuelle Finanzbericht von SEGA enthält ein paar Hinweise auf die Zukunft des japanischen Videospielunternehmens. Nachdem wir heute schon berichteten, dass es zukünftig einige Neuauflagen von bekannten Spielen geben könnte, ist zusätzlich von einem „Superspiel“ die Rede.

Genauer gesagt wird das Projekt als „Creation of Super Game“ bezeichnet. Darunter verbirgt sich eine komplett neue Marke, die innerhalb der nächsten fünf Jahre veröffentlicht werden soll. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass dieser Titel in der Anfangszeit keine großartigen Gewinne einbringen wird. Allerdings soll die Marke großes Potenzial für wirtschaftliches Wachstum besitzen, was sich durch globale Verkäufe erklären lässt.

Wegen des großen Erfolges von „Yakuza: Like a Dragon“ möchte SEGA in Zukunft generell auf weltweite Multiplattform-Veröffentlichungen setzen. Auch bei der Tochtergesellschaft Atlus möchte man dieses Verfahren befolgen.

Ist Creative Assembly für die Entwicklung zuständig?

Auch erste Details zum Spiel liegen bereits vor. Es handelt sich anscheinend um einen First-Person-Shooter, der von einem europäischen Studio entwickelt werden soll. Vermutlich wurde Creative Assembly mit diesem Projekt beauftragt, weil dieses Studio gerade nach Mitarbeitern für einen neuen Ego-Shooter sucht. Der britische Entwickler ist unter anderem für die Filmadaption „Alien: Isolation“ und die „Total War“-Reihe bekannt.

Bis das Projekt offiziell vorgestellt wird, dauert es wohl noch eine ganze Weile. In den nächsten drei Jahren möchten sich die Entwickler nämlich auf etablierte Spielemarken wie die „Yakuza“-, die „Persona“- oder die „Sonic“-Reihe konzentrieren.

Den Geschäftszahlen können wir jedenfalls entnehmen, dass im letzten Geschäftsjahr etwa 4,4 Millionen „Sonic“-Spiele, 4 Millionen „Total War“-Ableger, 3,8 Millionen Einheiten der „Football Manager“-Reihe und drei Millionen „Persona“-Exemplare verkauft wurden.

