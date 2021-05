Sega: Unternehmen denkt darüber nach, alte Marken zurückzubringen

Aus einem aktuellen Finanzbericht geht hervor, dass das japanische Videospielunternehmen Sega an einer Wiederbelebung einiger seit Jahren auf Eis liegender Marken interessiert ist.

Sega ist an Neuauflager einiger seiner klassischen Marken interessiert.

In den letzten Jahren fokussierte sich die japanische Videospielschmiede Sega vor allem auf neue Ableger zu ihrer erfolgreichen „Sonic the Hedgehog“-Reihe sowie ihrem „Yakuza“-Franchise. Aus dem aktuellen Finanzbericht (via Push Square) von Sega beziehungsweise Sega Sammy geht nun hervor, dass das Unternehmen daran interessiert ist, alte Marken wiederzubeleben.

Sega: Entwicklung von Remasters, Remakes und Reboots wird geprüft

Wie aus dem Bericht hervorgeht, scheint Sega nach Möglichkeiten zu suchen, seit Jahren auf Eis liegenden Franchises neues Leben einzuhauchen. Genauer heißt es, das Unternehmen plane, „sorgfältig zu prüfen“, welche Marken zurückgebracht werden könnten und wie dies geschehen solle: Als HD-Remaster, als Remake oder auch als umfassender Reboot der kompletten IP.

Namentlich genannt werden im Bericht Sega-Klassiker wie „Crazy Taxi“, „House of the Dead“, „Jet Set Radio“, „NiGHTS“, „Space Channel 5“ sowie die „Virtua Fighter“-Reihe. Im November 2020 bestätigte Sega bereits, dass weitere Remasters und Remakes zu Atlus-Klassikern geplant seien. Darüber hinaus bekundeten ebenfalls führende kreative Köpfe von Segas hauseigenen Studios Interesse daran, eigene Marken zurückzubringen. Hierzu zählt beispielsweise Yu Suzuki, der sich 2019 für ein „Virtua Fighter“-Comeback aussprach.

Zum Thema: Binary Domain: Sega-Produzent bekundet Interesse an Remaster

Natürlich bestätigt dieser Bericht nicht automatisch, dass eine der zuvor genannten Reihen auch tatsächlich zurückkommen wird. Doch immerhin dürften Fans dieser IPs zumindest nun die Gewissheit haben, dass Sega diese Marken noch nicht vergessen hat. Da Sega als Teilnehmer für die diesjährige Electronic Entertainment Expo (E3) bestätigt ist, könnten uns Mitte Juni diesbezüglich womöglich erste handfeste Informationen erwarten.

Welche alte Sega-Marke verdient eurer Meinung nach ein Comeback?

