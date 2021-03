Binary Domain: Sega-Produzent bekundet Interesse an Remaster

"Binary Domain" erschien unter anderem für die PS3.

Manch ein Videospiel-Fan erinnert sich womöglich noch an Segas Third-Person-Shooter „Binary Domain“, der 2012 unter anderem für die PlayStation 3 veröffentlicht wurde. Der Titel erhielt zumeist durchschnittliche Wertungen von der Fachpresse und blieb auch aufgrund niedriger Verkäufe in kommerzieller Hinsicht hinter den Erwartungen zurück. Sega-Produzent Daisuke Sato würde dennoch gerne ein Remaster des Spiels entwickeln.

Binary Domain: Director an Neuauflage des Shooters interessiert

Darüber sprach Sato, der damals als Director an „Binary Domain“ mitwirkte und ansonsten vor allem an der „Yakuza“-Reihe beim verantwortlichen Ryu Ga Gotoku Studio arbeitete, kürzlich mit der französischen Website GameBlog. Zunächst wurde er darauf angesprochen, ob das Team plane, künftig auch weiterhin Spiele abseits der „Yakuza“-Serie zu veröffentlichen, die andere Gameplay-Schwerpunkte setzen würden, wie beispielsweise damals der Shooter „Binary Domain“.

Hierauf antwortete Sato, er und seine Kollegen würden sich generell auf „das Genre konzentrieren, in dem wir gut sind.“ Das muss allerdings nicht bedeuten, dass sie nur Action-Adventures veröffentlichen möchten, wie er mit Hinblick auf das kürzlich auch für PlayStation 5 veröffentlichte Spiel „Yakuza: Like a Dragon“ erzählt, das diverse RPG-Elemente in die Reihe einführte. Vielmehr ginge es dem Team darum, das Genre zu wählen, das am besten zur der Art Spiel passt, das sie gerade entwickeln.

Bezüglich „Binary Domain“ sei dies das Genre der Third-Person-Shooter gewesen: „Für das Ryu Ga Gotoku Studio ist die Spielgeschichte das Herzstück von allem. Das Genre wird dann danach ausgewählt, was zur Entfaltung der Geschichte passt.“ Hieran anschließend führt Sato aus, er würde den Titel sehr gerne auch auf die aktuelle Konsolengeneration bringen und spielbar machen. Sollte sich diese Gelegenheit tatsächlich ergeben, würde er es gerne wie ein Remaster angehen und an dem Titel „gerne einige Änderungen vornehmen, die ich damals nicht machen konnte, und vielleicht sogar einige Teile des Spiels neu machen.“

Ob Sega jedoch tatsächlich Interesse daran hat, dem Third-Person-Shooter eine weitere Chance auf den aktuellen Konsolen zu geben, steht natürlich auf einem anderen Blatt. „Binary Domain“ erschien 2012 für PlayStation 3, Xbox 360 und den PC.

