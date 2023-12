The Game Awards 2023: Eine neue Ära – Großer Publisher deutet Neuankündigung an

In der kommenden Wochen finden die von Geoff Keighley moderierten The Game Awards 2023 statt. Wie sich abzeichnet, könnten die "Sonic"- und "Like a Dragon"-Macher von Sega das Event für eine Neuankündigung beziehungsweise Enthüllung nutzen.

Mit den The Game Awards findet in der kommenden Woche das letzte große Event des Videospieljahres 2023 statt. In den Vorjahren wurde die Veranstaltung nicht nur genutzt, um die besten Spiele des Jahres zu küren.

Darüber hinaus nahmen Entwickler und Publisher immer wieder Ankündigungen vor. Aktuellen Berichten zufolge könnte in diesem Jahr unter anderem der japanische Publisher Sega die gebotene Bühne nutzen, um uns einen neuen Titel vorzustellen. Dies lässt zumindest ein kleiner Teaser vermuten, den Sega an Content-Creator verschickte.

Mit diesem weist der Publisher darauf hin, dass wir die The Game Awards 2023 definitiv nicht verpassen sollte. Zudem wurde der Teaser mit Schriftzug „New Era – New Energy“ versehen.

Geoff Keighley, der Moderator der The Game Awards griff das Thema via X (ehemals Twitter) auf und ergänzte: „Das ist lediglich der Anfang“.

Was plant Sega?

Nun stellt sich natürlich die Frage, welche Pläne Sega auf den diesjährigen The Game Awards verfolgt. Bekanntermaßen arbeitet der japanische Publisher am sogenannten „Super Game Project“. Unbestätigten Berichten zufolge sollen im Zuge der Initiative sowohl „Crazy Taxi“ als auch „Jet Set Radio“ ein Comeback feiern.

Wie im vergangenen Jahr berichtet wurde, plant Sega Reboots zu den beiden Kult-Titeln und möchte diese in einem Live-Service-Format zurückbringen. Weiter hieß es, dass der Publisher hier nichts dem Zufall überlassen möchte und sowohl bei der Entwicklung des „Crazy Taxi“-Reboots als auch bei der Rückkehr von „Jet Set Radio“ auf ein großes Budget setzt.

Zu einem möglichen Comeback der beiden Klassiker würde auch der „New Era – New Energy“-Hinweis auf den von Sega verschickten Teasern passen.

Ob sich die mögliche Ankündigung von Sega in der Tat auf „Crazy Taxi“ und „Jet Set Radio“ bezieht, erfahren wir in wenigen Tagen. In diesem Jahr finden die The Game Awards am 7. Dezember statt.

