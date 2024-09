Dead Island 2: Update mit Koop-Horden-Modus und Ultimate Edition haben einen Termin

Bald gibt's sowohl eine neue Edition als auch einen weiteren Modus für "Death Island 2". Was Letzeres zu bieten hat, zeigt ein heute veröffentlichter Trailer.

Letzten Monat stellten Deep Silver und Dambuster Studios ein großes Gratis-Update für „Dead Island 2“ vor. Darin enthalten ist „Neighbourhood Watch“, worunter ihr euch einen kooperativen Hordenmodus vorstellen könnt. Die Spieler müssen hier eng zusammenarbeiten, um, sich gegen die Zombie-Schwärme zu behaupten.

Verteidigt euer Studentenwohnheim vor blutrünstigen Zombies

Ihr steuert gemeinsam die Bobcats, eine Gruppe aus College-Studenten. Verteidigt ihr Wohnheim, indem ihr Missionen erledigt, Fallen aufstellt und Waffen anhäuft. Schaltet zudem neue Fähigkeiten frei, um jeden Run spannender zu machen.

Dieses kostenlose Update erscheint am 22. Oktober für alle unterstützten Plattformen. Dazu zählen die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC.

Schaut euch jetzt den heute veröffentlichten Trailer an:

Am genannten Datum kommt aber noch mehr als ein Update heraus: Die Ultimate Edition findet ihren Weg in den Handel. In den Besitz folgender Inhalte kommen die Käufer:

Das Hauptspiel

Die beiden blutigen Story-Erweiterungen „Haus“ und „SoLA“

Zahlreiche kosmetische Inhalte

Tödliche Waffen, darunter das „Kingdom Come: Deliverance II“-Paket

Wer darauf nicht warten will, kann die Standard Edition von „Dead Island 2“ gerade im PlayStation Store für nur 34,99 Euro erwerben. Allerdings müsst ihr euch beeilen, da dieses Angebot nur noch bis morgen Nacht (12. September um 00:59 Uhr) gilt. Das Gleiche gilt für die Gold Edition, die im Moment 44,99 Euro kostet.

Habt ihr zufällig PS Plus Premium abonniert, könnt ihr den Zombie-Slasher zwei Stunden lang ohne Einschränkungen testen. Dieses Angebot gilt bis zum 16. Februar nächsten Jahres.

„Dead Island 2“ ist ein First-Person-Action-RPG, das in einem Zombie-verseuchten Los Angeles stattfindet. Entscheidet euch für einen von mehreren Charakteren mit individuellen Fähigkeiten und rettet die Welt vor den Untoten!

Weitere Meldungen zu Dead Island 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren