State of Play: Nach dem PS5-Pro-Reveal soll die nächste Show folgen

Sony hat in dieser Woche die PS5 Pro angekündigt. Die fortan leistungsstärkste Konsole der laufenden Generation kommt im November auf den Markt und soll sowohl neuen als auch bestehenden Spielen zu neuen Höhen verhelfen.

Die beste Konsole nützt aber recht wenig, wenn es an überzeugenden Spielen mangelt. Hier könnte Sony in Kürze nachlegen. Seit Wochen gibt es Gerüchte über eine bevorstehende State of Play, die von einem Insider noch einmal untermauert wurden.

State of Play in der letzten September-Woche?

Der Journalist Jeff Grubb behauptete schon im vergangenen Monat, dass für irgendwann im September eine State-of-Play-Präsentation geplant sei. An dieser Einschätzung scheint sich nicht viel geändert zu haben.

In einer neuesten Episode des Game-Mess-Mornings-Podcasts von Giant Bomb behauptet Grubb erneut, dass basierend auf seinen Informationen für Ende September eine State of Play-Veranstaltung vorgesehen sei.

Genauer gesagt führt Grubb aus, dass diese Präsentation in „zwölf Tagen“ stattfinden soll, was auf die letzte Woche des Monats hinweist.

Nachdem die allgemeinen Gerüchte zur Ankündigung der PS5 Pro ein Volltreffer waren, wäre es keine Überraschung, wenn sich auch die Aussagen zur neuen State of Play bewahrheiten.

Was könnte das Thema der State of Play sein?

Es ist ungewiss, welche Neuheiten Sony während der mutmaßlichen Veranstaltung vorstellen wird. Nachdem die PS5 Pro mittlerweile offiziell ist, wäre es denkbar, dass mehr Gameplay auf Basis der kommenden Konsole auf dem Plan steht. Immerhin muss Sony den Kunden vermitteln, warum sie rund 800 Euro für eine solche Hardware ausgeben sollten.

Sony hat mehrere kommende Spiele in der Pipeline, sodass auch “LEGO Horizon Adventures” sowie “Until Dawn” ein Teil der Show werden dürften – sofern die State of Play tatsächlich in naher Zukunft stattfindet. Sobald die Ankündigung erfolgt – was oft sehr kurzfristig ist – erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

In der Zwischenzeit können künftige PS5-Pro-Besitzer ihre Zeit damit verbringen, für die Konsole ein Disk-Laufwerk zu finden. Denn schon jetzt erfolgt ein Run auf das im Lieferumfang fehlende Bauteil:

Veröffentlicht wird die PS5 Pro am 7. November 2024. Vorbestellungen sind ab dem 26. September 2024 möglich – zunächst bei PlayStation Direct. Zwei Wochen später legen die anderen Händler los.

