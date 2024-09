My Time at Evershine: Erstes für Switch 2 bestätigte Spiel erscheint auch für PS5

My Time at Evershine:

Entwicklerstudio Pathea arbeitet an der Lebenssimulation „My Time at Evershine“. Dabei handelt es sich um das erste Videospiel, das für den unangekündigten Switch-Nachfolger bestätigt wurde. Neben der PS5, Xbox Series X/S und dem PC ist die Rede von „zukünftigen Nintendo-Plattformen, die noch angekündigt werden“.

Es ist die Fortsetzung zu „My Time at Portia“ und „My Time at Sandrock“. Darunter könnt ihr euch Mischungen aus Lebenssimulation, RPG und Aufbauspiel vorstellen. Auf diesen beiden Spielerlebnissen möchten die Entwickler nun weiter aufbauen. Um das Projekt zu finanzieren, startet am 24. September eine Kickstarter-Kampagne.

Laut dem Kreativdirektor Zifei Wu hat der Vorgänger rund zwölf Millionen US-Dollar gekostet. Auch das Entwicklungsbudget von „My Time at Evershine“ soll in dieser Größenordnung liegen. Die zusätzliche Finanzierung in diesem frühen Entwicklungsstudium ermöglicht größere und bessere Funktionen. Außerdem kann die Community ihr Feedback abgeben, das in die Entwicklung einfließt.

Baut eure Siedlung auf und trefft denkwürdige Charaktere

Freut euch auf ein hochwertiges Sandbox-Simulation-Rollenspiel. Ihr erlebt ein gemütliches Abenteuer mit vielen denkwürdigen Charakteren. Als Gouverneur einer brandneuen Siedlung steht ihr dem allmächtigen Duvos-Imperium gegenüber. Rekrutiert Siedler, erschafft eine Infrastruktur und führt euer Volk zu einem neuen Eckpfeiler der Allianz.

Die Handlung findet drei Jahre nach den Ereignissen der beiden vorherigen Teile statt. Nachdem das erwähnte Imperium die Orzu-Ruinen übernommen hat, ist die Lage sichtlich angespannt. Daher hat die Allianz einen Entwicklungsplan für den Norden initiiert, um einen neuen Stadtstaat mit besserer Verteidigungsposition zu gründen.

Romanzen spielen eine wichtige Rolle. Zu acht charmanten Charakteren lassen sich romantische Beziehungen aufbauen. Des Weiteren trefft ihr über 20 einzigartige NPCs, die ihr für eure Siedlung gewinnen könnt.

Ihr müsst „My Time at Evershine“ nicht zwingend alleine spielen: Ein kooperativer Multiplayer-Modus ist dabei, in dem ihr euch mit bis zu drei Spielern zusammenschließen könnt.

Die anfangs erwähnte Switch 2 scheint übrigens mittlerweile in die Vollproduktion gestartet zu sein. Weitere Gerüchte zur Hardware im folgenden Artikel.

Zur Ankündigung von „My Time at Evershine“ hat Pathea einen kurzen Trailer veröffentlicht.

