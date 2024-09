Two Point Museum: Termin der abgedrehten Management-Sim enthüllt

Two Point Museum:

Mehrere Wochen nach der ursprünglichen Ankündigung steht endlich fest, wann die Management-Simulation "Two Point Museum" auf den Markt kommt.

Im vergangenen Monat hatte das britische Entwickler-Team von Two Point Studios sein mittlerweile drittes Spiel enthüllt. Ganz im Stil der Vorgänger „Two Point Hospital“ und „Two Point Campus“ steht auch bei der neuesten Management-Simulation „Two Point Museum“ nicht nur das grundlegende Gameplay, sondern vor allem der abgedrehte Humor im Vordergrund. Wie lange müssen sich die Fans noch gedulden?

Wann erscheint Two Point Museum?

Bei der Ankündigung im August konnten oder wollten die Entwickler keine konkreten Angaben zum Release-Termin von „Two Point Museum“ machen. Doch mittlerweile haben sie die Katze aus dem Sack gelassen. Wir fangen mit der schlechten Nachricht an: Wer bisher darauf gehofft haben sollte, sich noch im Verlauf dieses Jahres als Museumsdirektor zu versuchen, dürfte nun ziemlich enttäuscht sein. Two Point Studios hat eine Veröffentlichung für 2024 definitiv ausgeschlossen.

Die gute Nachricht folgt auf dem Fuße: Die Wartezeit wird sich in Grenzen halten, der Release liegt glücklicherweise in nicht allzu weiter Ferne. Den Angaben der Entwickler zufolge wird „Two Point Museum“ am 4. März 2025 für die PS5, die Xbox Series X/S sowie den PC erscheinen.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, bereits etwas früher in das Spielgeschehen einzusteigen. Wer sich statt der Standardversion die zehn Euro teurere Explorers Edition der Management-Simulation zulegt, erhält einen Vorabzugang. Dieser gewährt den Start schon fünf Tage vor dem eigentlichen Release. Hinzu kommen ein exklusiver Schauplatz sowie diverse digitale Boni. Doch damit nicht genug.

Two Point Museum vorbestellen und Geschenke kassieren

Wer sich bereits jetzt zum Kauf von „Two Point Museum“ entscheidet und eine Vorbestellung aufgibt, erhält einige Extras als Geschenk. Es handelt sich dabei um ein Paket mit zahlreichen kosmetischen Gegenständen, die thematisch allesamt an die ikonischen Spiele von „Sonic the Hedgehog“ angelehnt sind.

Das reicht von Skins in Gestalt von Sonic, Tails und Shadow, über exklusive Statuen bis hin zu anderen Dekorationsgegenständen. Ob und wann es möglicherweise eine spielbare Demo der abgedrehten Simulation geben wird, hat Two Point Studios bisher leider nicht verraten.

