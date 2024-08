Two Point Museum: Abgedrehte Management-Sim mit Trailer für PS5 angekündigt

Two Point Museum:

Sega kündigt mit "Two Point Museum" das nächste Spiel der abgedrehten Management-Simulations-Reihe an. Passend dazu gibt es den ersten Trailer zu sehen.

Wer zwar gerne Management-Simulationen spielt, es dabei aber nicht so bierernst und steril zur Sache gehen soll, kommt schon bald voll auf seine Kosten. Denn Entwickler Two Point Studios hat unter dem Banner von Publisher Sega sein neuestes Spiel angekündigt, das ganz in der Tradition der früheren Titel steht. Die Fans dürfen sich auf „Two Point Museum“ freuen.

Das Museum der Träume bauen

Der Name des Entwicklerstudios dürfte vielen Fans des Management-Genres sehr bekannt vorkommen. Das Team mit Sitz im englischen Farnhem hat sich einen Namen mit humorvoll und mitunter etwas abgedreht inszenierten Simulationen der alten Schule gemacht. Ihr erstes Werk „Two Point Hospital“ kam bereits 2018 auf den Markt und gilt als geistiger Nachfolger des Klassikers „Theme Hospital“.

Das Spiel kam dermaßen gut an, dass wenig später nicht nur eine Konsolenversion folgte, sondern mit „Two Point Campus“ auch ein offizielles Sequel. Wie es der Name bereits erahnen lässt, dreht sich dabei nicht etwa alles um ein Krankenhaus, sondern den Aufbau sowie den Alltag an einer aufstrebenden Universität.

Auf diesem Erfolgsrezept baut auch das mittlerweile dritte Spiel des Franchise auf – „Two Point Museum“. Hier ist der Titel ebenfalls Programm und lässt bereits auf den Inhalt schließen. Diesmal ist es die Aufgabe, ein eigenes Museum auf die Beine zu stellen.

Um möglichst viele Besucher anzulocken, gehen Spezialisten auf große Entdeckungsreise, um seltene Artefakte und andere sehenswerte Ausstellungsobjekte ausfindig zu machen. Dazu sollen laut Aussagen der Entwickler einige besondere Überraschungen zählen. Allerdings müssen die tollen Exponate vor Dieben und Vandalen geschützt werden. Dabei helfen Sicherheitssysteme und Überwachungskameras.

Bei der Gestaltung des Museums stehen serientypisch viele Bau- und Dekorationselemente zur Verfügung. Somit sind der Kreativität der Spieler mal wieder nur sehr wenige Grenzen gesetzt. Außerdem müssen sie sich natürlich auch um die Bedürfnisse der Besucher kümmern. Das reicht von einem möglichst umfangreichen Angebot von Snacks, über spannende Führungen bis hin zur Sicherstellung einer grundlegenden Sauberkeit im Inneren des Museums.

Dabei kommt natürlich auch der Humor wieder nicht zu kurz. Einen kleinen Vorgeschmack darauf liefert der just veröffentlichte Trailer von „Two Point Museum“.

Weitere Meldungen des Tages:

Wann erscheint Two Point Museum?

Sega und Two Point Studios haben bisher leider noch keinen konkreten Release-Termin für „Two Point Museum“ enthüllt. Demnach ist derzeit nicht bekannt, wann genau die humorvoll inszenierte Management-Sim erscheinen wird.

Allerdings steht schon jetzt fest, dass das Spiel für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S auf den Markt kommt. Weitere Details sollen im Verlauf der nächsten Wochen und Monate folgen.

Weitere Meldungen zu Two Point Museum.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren