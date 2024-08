Final Fantasy 7 Remake Part 3: Wechsel auf die Unreal Engine 5 wäre möglich, wenn...

In einem Interview sprach Square Enix' Naoki Hamaguchi über die Arbeiten am dritten Teil des "Final Fantasy 7 Remakes". Dabei ging der Game Director unter anderem auf einen möglichen Wechsel auf die Unreal Engine 5 ein.

Genau wie die ersten beiden Kapitel des „Final Fantasy 7 Remakes“ entsteht auch der dritte und gleichzeitig finale Akt des Remakes auf Basis der Unreal Engine 4.

Da die PS4 beim dritten Teil nicht mehr berücksichtigt werden muss, stellte sich einem Teil der Spieler die Frage, ob Square Enix beim finalen Akt des „Final Fantasy 7“-Remakes auf die modernere Unreal Engine 5 wechseln könnte. Eine Frage, der sich Game Director Naoki Hamaguchi in einem Interview stellte.

Laut Hamaguchi wäre ein Wechsel auf die Unreal Engine 5 durchaus denkbar. Allerdings liegt die finale Entscheidung hier beim Publisher Square Enix, dem das Team verdeutlichen müsste, dass die Unreal Engine 5 die Entwicklung beschleunigt.

Der dritte Teil soll so schnell wie möglich erscheinen

Im Verlauf des Gesprächs ergänzte Hamaguchi, dass sich sein Team der Tatsache bewusst ist, dass die Fans den dritten Akt des „Final Fantasy 7“-Remakes so schnell wie möglich spielen möchten. Daher müssen die Entwickler Schritte wie den Wechsel auf den Nachfolger der Unreal Engine 4 genau abwägen.

„Wir müssen die Vor- und Nachteile der Unreal Engine 5 abwägen. Aber ich denke, es ist möglich“, so der Game Director zu einem möglichen Wechsel auf den aktuellen Grafikmotor von Epic Games. „Ich denke jedoch, dass unsere Benutzer im Moment am meisten wollen, dass das letzte Spiel der Serie so schnell wie möglich in einer guten Form herauskommt.“

„Wir werden objektiv darüber nachdenken und entscheiden, ob eine Änderung der Umgebung das beschleunigen wird oder ob es am besten ist, alles so wie es ist, auf einmal zu machen.“

Wann erscheint der finale Akt des Remakes?

Wann der dritte und letzte Teil des „Final Fantasy 7 Remakes“ erscheinen soll, ist aktuell noch unklar. Allerdings wies Yoshinori Kitase, der Produzent des Remakes, im April darauf hin, dass er davon ausgeht, dass die Entwicklung des dritten Teils ähnlich lange dauern wird wie bei „Rebirth“.

Dies würde dafür sprechen, dass die Entwickler eine Veröffentlichung im Jahr 2027 anstreben. Gleichzeitig bestätigte Creative Director Tetsuya Nomura im April, dass die Arbeiten an der Geschichte des dritten Teils bereits im Frühjahr 2024 erfolgreich abgeschlossen wurden.

Im Juni wiederum sprach Co-Director Motomu Toriyama auf der Indonesia Anime Con über die Handlung des finalen Akts. Auf der Convention versprach Toriyama, dass die Autoren alle Fragen, die nach dem Spielen von „Rebirth“ offen blieben, im dritten Teil beantworten werden.

