Final Fantasy 7 Remake Part 3: Das Team spricht über das Kampfsystem, die Zukunft und mehr

In der aktuellen Episode von "Inside Square Enix" sprachen die Entwickler über die Arbeiten am dritten Teil des "Final Fantasy 7 Remakes". Dabei formulierte das Team das Ziel, eine Spielerfahrung abzuliefern, die sich bis zu einem gewissen Grad von den ersten beiden Teilen abhebt.

In der aktuellen Ausgabe von „Inside Square Enix“ kam auch das verantwortliche Entwicklerteam hinter dem „Final Fantasy 7 Remake“ zu Wort. Wenig überraschend nutzten die kreativen Köpfe die gebotene Bühne, um über den dritten und gleichzeitig finalen Teil des Remakes zu sprechen.

Dabei ging es unter anderem um die Frage, was die Spielerinnen und Spieler vom dritten Akt erwarten dürfen. Den Anfang machte Teruki Endo, der als Battle Director für das Kampfsystem des Rollenspiels verantwortlich ist. Konkreter wurde Endo zwar nicht, wies jedoch darauf hin, dass uns das Kampfsystem des dritten Teils mehr Freiheiten einräumen wird, als es in den ersten beiden Teilen des „Final Fantasy 7 Remakes“ der Fall war.

Selbiges gilt für die grundlegende Gameplay-Schleife und die damit verbundenen Mechaniken. Doch auch hier ging Endo leider nicht näher ins Detail.

Game Director möchte für eine frische Spielerfahrung sorgen

Naoki Hamaguchi, der verantwortliche Game Director des Rollenspiels, wiederum formulierte das Ziel, mit dem dritten Akt des „Final Fantasy 7 Remakes“ eine Spielerfahrung abzuliefern, die sich von den ersten beiden Teilen abhebt. Zudem möchte er der Community einen Eindruck von der Richtung vermitteln, in die sich die „Final Fantasy“-Reihe zukünftig entwickeln könnte.

„Wir möchten den Fans unbedingt ein anderes Spielerlebnis bieten als das, das sie in Remake und Rebirth hatten“, so Hamaguchi. Zur Entwicklung des dritten Teils ergänzte der Game Director: „Ich werde mich bemühen, es so schnell wie möglich fertigzustellen und gleichzeitig sicherzustellen, dass es von hoher Qualität ist.“

Art Director Shintaro Takai kam ebenfalls zu Wort. Eigenen Angaben zufolge wird es Takai im dritten Akt darum gehen, diverse kleine Details und Geschichten zu entwerfen, die das Universum von „Final Fantasy 7“ und die Lore des Rollenspielklassikers erweitern.

Wann mit der offiziellen Enthüllung des finalen Parts zu rechnen ist, ließen die Entwickler leider offen.

Wann erscheint der dritte Teil des Final Fantasy 7 Remakes?

Einen konkreten Releasetermin bekam der finale Akt des „Final Fantasy Remakes“ bislang nicht spendiert. Allerdings lieferte uns Produzent Yoshinori Kitase im April ein kurzes Update. In diesem wies Kitase darauf hin, dass es seinem Team gelang, die Arbeiten an „Final Fantasy 7: Rebirth“ in drei Jahren abzuschließen.

Da das Entwicklerteam weitestgehend zusammenblieb, soll der dritte Akt in einem ähnlichen Zeitraum fertiggestellt werden. Dies würde auf eine Veröffentlichung im Jahr 2027 hindeuten. Dass sich das Projekt auf einem guten Weg befindet, verriet im April Creative Director Tetsuya Nomura.

Wie Nomura bestätigte, sind die grundlegenden Arbeiten an der Geschichte des finalen Parts nämlich schon abgeschlossen.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren