Final Fantasy 7 Remake Part 3: Hamaguchi über Rocket Town & Compilation-Content

Wenige Tage nach dem Release von "Rebirth" sprach Game Director Naoki Hamaguchi in einem Interview über den dritten Teil des "Final Fantasy 7"-Remakes. Dabei ging es unter anderem um die Heimat von Cid Highwind und möglichen Content aus der "Compilation of Final Fantasy 7".

Nur wenige Tage nach dem Release von „Final Fantasy 7: Rebirth“ sprach der für das Rollenspiel verantwortliche Game Director Naoki Hamaguchi über die Arbeiten am dritten Akt des „Final Fantasy 7“-Remakes.

Ein Thema, auf das Hamaguchi einging, ist die Stadt Rocket Town. Hierbei haben wir es mit der Heimat des Charakters Cid Highwind zu tun. In Rocket Town war Cid an einem Raumfahrtprogramm von Shin-Ra beteiligt und verfolgte den Traum, einmal in den Weltraum zu reisen. Da Cid in „Rebirth“ zwar auftaucht, jedoch nicht spielbar ist, entschied sich das Team von Hamaguchi bewusst dazu, Rocket Town in „Rebirth“ außen vorzulassen.

Im dritten Akt des „Final Fantasy 7“-Remakes könnte Rocket Town jedoch zurückkehren. Hamaguchi weiter: „Also was Rocket Town betrifft, das war auch kein Teil von Nojima-sans ursprünglicher Struktur. Und wenn man bedenkt, wie wir den Charakter Cid dieses Mal für die Remake-Serie einführen, ist dies etwas anders angeordnet. Nojima-san, Nomura-san und ich waren uns alle einig, diese Entscheidung für den nächsten Titel zu berücksichtigen.“

Laut Hamaguchi wurde Rocket Town in „Rebirth“ sogar bewusst bei Seite gelassen, damit sich die Entwickler stärker auf die Gongaga-Region konzentrieren konnten.

Inhalte aus der Compilation of Final Fantasy 7 geplant?

Im weiteren Verlauf des Interviews sah sich Hamaguchi mit der Frage konfrontiert, ob auch der dritte Teil des Remakes Inhalte aus der „Compilation of Final Fantasy 7“ enthalten könnte. Wir erinnern uns: Während Weiss aus „Dirge of Cerberus“ im Intermission-DLC seinen Auftritt hatte, tauchte Elena in „Rebirth“ auf. Folgerichtig steht die Frage im Raum, ob im dritten Akt mit ähnlichen Inhalten zu rechnen ist.

Hamaguchi: „Während ich jetzt keine genauen Inhalte des dritten Titels kommentieren kann, haben wir natürlich bei der Vorstellung von Charakteren, die ursprünglich in einem Compilation-Titel für Final Fantasy 7 erschienen sind, sehr positives Feedback erhalten. Die Fans freuen sich sehr, einige der Charaktere aus den Compilation of Final Fantasy 7-Titeln zu sehen, die sie geliebt und genossen haben.“

„Ich hoffe, dass wir weiterhin darauf eingehen können. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist in Bezug auf die Handlung nichts in Stein gemeißelt“, ergänzte der Game Director.

Im letzten Monat lieferte uns Hamaguchi ein kurzes Status-Update zum dritten Teil des „Final Fantasy 7“-Remakes, mit dem er andeutete, dass 2027 oder 2028 mit dem Release zu rechnen ist. Weitere Aussagen und Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Final Fantasy 7: Rebirth“ erschien Ende Februar für die PS5. Warum wir es hier mit einem ganz heißen Kandidaten auf den Titel des besten Rollenspiels des Jahres 2024 zu tun haben, verrät euch unser ausführliches Review.

