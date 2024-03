Final Fantasy 7 Rebirth: Grafik-Upgrade für den Performance-Modus in Arbeit

Sowohl in den internationalen Reviews als auch bei der Community kam der Performance-Modus von "Final Fantasy 7: Rebirth" nicht ganz ohne Kritik davon. Wie Game Director Naoki Hamaguchi in einem Interview bestätigte, arbeitet sein Team derzeit an einem Update, dass die Grafik im Performance-Modus verbessern soll.

In der letzten Woche veröffentlichte Square Enix das Rollenspiel „Final Fantasy 7: Rebirth“ für die PS5. Passend dazu nahm Digital Foundry die technische Umsetzung des RPG-Blockbusters unter die Lupe.

Neben viel Lob gab es vereinzelt auch Kritik. Insbesondere der Performance-Modus erkaufte sich die höhere Framerate mit kleineren Abstrichen bei der grafischen Darstellung, die sowohl in den internationalen Reviews als auch von den Spielerinnen und Spielern kritisiert wurden. Als Beispiel seien die Ausleuchtung der Charaktere oder die Darstellung ihrer Schatten genannt, die modernen Titel nicht immer gerecht werden.

In einem Interview ging der für „Final Fantasy 7: Rebirth“ verantwortliche Game Director Naoki Hamaguchi auf die am Performance-Modus geübte Kritik ein und wies darauf hin, dass sich die Entwickler dieser annehmen werden.

Laut Hamaguchi ist ein Update geplant, mit dem die grafische Darstellung im Performance-Modus verbessert werden soll. Wann das Update erscheinen wird, ließ der Game Director allerdings offen.

Entwickler nehmen sich das Feedback der Community zu Herzen

„Wir haben viele Rückmeldungen dazu erhalten, ob die Grafiken im Leistungsmodus verbessert werden oder nicht. Wir hören euch und arbeiten derzeit an einem Patch, um diesen Aspekt zu verbessern. Ich denke nicht, dass der Veröffentlichungstermin noch weit entfernt ist“, so Hamaguchi im Gespräch mit One More Game.

„Wir haben von Spielern gehört, dass die Ausleuchtung der Charaktergesichter und einiger Schatten diese in bestimmten Situationen sehr beängstigend aussehen lassen. Das ist also ein Teil des Updates, an dem wir arbeiten.“

Weitere Details zu den grafischen Verbesserungen, die das besagte Update mit sich bringt, dürften im Vorfeld der Veröffentlichung folgen.

Im weiteren Verlauf des Interviews wies Hamaguchi darauf hin, dass er in Spielen für gewöhnlich den Grafik- beziehungsweise Qualitäts-Modus bevorzugt. So geht es dem Game Director vor allem darum, eine bessere Grafik zu genießen. Hamaguchi: „Ich spiele andere Spiele auch gerne im Grafik-Modus, weil ich gerne bessere Grafiken sehe.“

Warum ihr euch „Final Fantasy 7: Rebirth“ trotz der kleineren Macken des Performance-Modus nicht entgehen lassen solltet, verraten wir euch in unserem ausführlichen Review.

