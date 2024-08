Final Fantasy 7 Remake Part 3: Dieses beliebte Feature kehrt zurück und wird verbessert

Mit "Blut der Königin" führte "Final Fantasy 7: Rebirth" ein neues Kartenspiel in der Welt des beliebten Rollenspielklassikers ein. Wie die Entwickler von Square Enix bestätigten, wird das Minispiel im dritten Akt des Remakes zurückkehren.

Wie wir seit wenigen Monaten wissen, arbeitet das Team rund um Creative Director Tetsuya Nomura aktuell fieberhaft am dritten Akt des „Final Fantasy 7 Remakes“.

Bereits im April bestätigten die Verantwortlichen, dass die Arbeiten an der Geschichte des dritten und gleichzeitig letzten Teils erfolgreich abgeschlossen wurden. Im Rahmen eines Anime- und Gaming-Events verlor Game Director Naoki Hamaguchi ein paar Worte über den dritten Teil des „Final Fantasy 7“-Remakes und bestätigte die Rückkehr eines beliebten Features von „Final Fantasy 7: Rebirth“.

Die Rede ist vom strategischen Kartenspiel „Blut der Königin“ (im Englischen „Queen’s Blood“ genannt). Allerdings wird das Team das Minispiel nicht einfach nur 1:1 übernehmen.

Blut der Königin wird überarbeitet

Stattdessen wies Hamaguchi darauf hin, dass die Entwickler „Blut der Königin“ für den dritten Akt des „Final Fantasy 7“-Remakes überarbeiten möchten. Konkreter wurde der Game Director in diesem Zusammenhang nicht und sprach lediglich davon, dass „Blut der Königin“ in einer noch besseren Version zurückkehren soll.

„Im Moment bereiten wir eine überarbeitete, noch bessere Version von Blut der Königin für den nächsten Titel vor“, so der Game Director. Wann mit der offiziellen Enthüllung des dritten Teils des „Final Fantasy 7“-Remakes zu rechnen ist, ist nach wie vor unklar.

Bei „Blut der Königin“ handelt es sich um ein Kartenspiel, das überall in der Welt von „Final Fantasy 7: Rebirth“ gespielt wird. Im Laufe des Abenteuers sammelt ihr eine Vielzahl an unterschiedlichen Karten mit individuellen Effekten und Seltenheitsgraden. Allerdings geht es in „Blut der Königin“ nicht nur um das Sammeln der Karten.

Gleichzeitig versahen die Entwickler das Minispiel mit einem eigenen Handlungsstrang.

Wann erscheint der dritte Teil des Final Fantasy 7 Remakes

Wann der dritte Akt des „Final Fantasy 7“-Remake erscheint, verriet Square Enix bislang nicht. Im April wies Produzent Yoshinori Kitase jedoch darauf hin, dass er beim dritten Teil von einer ähnlichen Entwicklungsdauer ausgeht wie bei „Final Fantasy 7: Rebirth“.

Dies würde auf eine geplante Veröffentlichung im Jahr 2027 hindeuten.

In einem im Juni geführten Interview nannte Co-Director Motomu Toriyama weitere Details zum finalen Part des „Final Fantasy 7 Remakes“ und versprach, dass die Autoren alle Fragen, die nach „Rebirth“ noch offen blieben, beantworten möchte.

Darüber hinaus deutete Toriyama an, dass die Autoren das Ende von „Final Fantasy 7“ im Rahmen des Remakes überarbeiten werden. Näher ins Detail ging der Co-Director hier jedoch nicht.

