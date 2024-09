Assassin’s Creed Shadows: Basisbau wird zu einer sim-ähnlichen Erfahrung

Mit „Assassin’s Creed Shadows“ setzt Ubisoft auf eine Weiterentwicklung des Basisbau-Elements, das bereits aus „Assassin’s Creed Valhalla“ bekannt ist. Das neue Feature wird Fans der Serie offenbar noch mehr Möglichkeiten bieten.

Während der Basisbau in der Serie ein wiederkehrendes Feature ist, macht „Assassin’s Creed Shadows“ diesen Bereich offenbar zu einem noch umfangreicheren Teil der Spielwelt. Darüber berichtet Eurogamer auf Basis eines zuvor geleakten Videos.

Reichlich Land zum Gestalten

Im frühzeitig veröffentlichten und inzwischen wieder entfernten Entwicklervideo war zu sehen, dass Spielern in „Assassin’s Creed Shadows“ fast ein halbes Hektar Land als bebaubare Fläche zur Verfügung steht. Auf dieser Fläche können Gebäude, platziert, abgerissen oder nach Belieben umgestaltet werden.

Ebenso erhalten Spieler die Möglichkeit, Wege und kleine Objekte wie Brunnen zu errichten. Hinzu kommen die Dachgestaltung, die allgemeine Landschaftsgestaltung der Hideouts und auch die Anpassung von Innenräumen, wie Gamerant berichtet.

Das geleakte Video gewährte einen ersten Eindruck vom Bausystem.

Die Neuerungen bzw. der Umfang lassen den Basisbau ein wenig wie ein Simulationsspiel und eine Evolution des Dorfaufbaus in „Assassin’s Creed Valhalla“ wirken. Abzuwarten bleibt, ob die Basis einen ähnlichen Stellenwert einnehmen wird wie in „Valhalla“, in dem Spieler regelmäßig zwischen den Handlungssträngen in ihre Heimatbasis zurückgekehrt sind.

Ein weiteres Feature in „Assassin’s Creed Shadows“ sind die Jahreszeiten, die zumindest das Erscheinungsbild der Landschaften ändern. Das Team wollte gleichzeitig verhindern, dass die Jahreszeiten das Gameplay negativ beeinflussen.

Wir berichteten im Laufe des Vormittags:

Wann und mit welchen Editionen geht es nach Japan?

„Assassin’s Creed Shadows“ wird am 15. November 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PC und Amazon Luna veröffentlicht. Spieler, die sich für die Gold-Edition (109,99 Euro) oder die Ultimate-Edition (129,99 Euro) entscheiden, erhalten einen dreitägigen Vorabzugriff und legen schon am 12. November 2024 los.

Die Sondereditionen beinhalten darüber hinaus den Season-Pass sowie zusätzliche Inhalte, die das Spielerlebnis erweitern. Weitere Informationen zu den Editionen sind in dieser Meldung zusammengefasst. Bei Amazon gibt es wiederum eine exklusive Limited-Edition, die zusätzlich zum Spiel ein Charakterpaket umfasst.

