Assassin’s Creed Shadows: Welchen Einfluss nehmen die Jahreszeiten auf das Gameplay?

Zu den Neuerungen von "Assassin's Creed Shadows" gehören die wechselnden Jahreszeiten. Wie Art Director Thierry Dansereau in einem Interview bestätigte, solltet ihr jedoch nicht davon ausgehen, dass die Jahreszeiten spürbaren Einfluss auf das Gameplay nehmen.

Mit „Assassin’s Creed Shadows“ werden uns die Entwickler innerhalb der Reihe mehrere Neuerungen bieten. Beispielsweise führt unser Weg zum ersten Mal in das feudale Japan.

Zu den weiteren neuen Elementen gehören die unterschiedlichen Jahreszeiten, die Ubisoft kurz nach der offiziellen Enthüllung von „Assassin’s Creed Shadows“ vorstellte. Wie es in der Ankündigung hieß, sollen die Jahreszeiten Einfluss auf das Gameplay nehmen. In einem aktuellen Interview räumte Art Director Thierry Dansereau allerdings ein, dass ihr hier nicht zu viel erwarten solltet.

So sind die unterschiedlichen Jahreszeiten in erster Linie kosmetischer Natur, während sich die Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ihr „Assassin’s Creed Shadows“ spielt, laut Dansereau in einem überschaubaren Rahmen bewegen.

Entwickler wollten einen negativen Einfluss auf das Gameplay vermeiden

Wie der Art Director ausführte, wollte sein Team vermeiden, dass die Jahreszeiten negativen Einfluss auf eure Spielerfahrung nehmen. Als Beispiel, wie sich die Jahreszeiten auf das Gameplay auswirken, nannte er einen See, in dem sich Naoe im Frühling verstecken kann, indem sie taucht.

Im Winter hingegen ist der See zugefroren, weshalb sich Spieler eine andere Taktik zurechtlegen sollen.

Zusätzliche Herausforderungen wie beispielsweise Gegner, die wie in „Metal Gear Solid“ eure Fußspuren im Schnee entdecken und diesen nachgehen, solltet ihr hingegen nicht erwarten. Selbiges gilt für mögliche Hindernisse, die in einem Herbstregen besonders rutschig sind.

Stattdessen machen sich die Jahreszeiten abseits der optischen Aufmachung der Spielwelt vor allem an den Animationen der beiden Charakteren Naoe und Yasuke bemerkbar. Im Herbst versuchen die beiden Helden beispielsweise, sich vor dem Regen zu schützen, während sie sich im Winter mit Schneewehen konfrontiert sehen.

Ein erster Blick in die Zukunft?

Wie Ubisoft zuletzt andeutete, könnten uns die wechselnden Jahreszeiten von „Assassin’s Creed Shadows“ einen ersten Blick auf das ermöglichen, was in den nächsten „Assassin’s Creed“-Abenteuern geboten wird.

Laut dem Publisher stehen neue Technologien wie die Jahreszeiten nämlich erst am Anfang und sollen in den nächsten Jahren kontinuierlich ausgebaut werden.

„Assassin’s Creed Shadows“ erscheint am 15. November 2024 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S, den PC und Amazon Luna. Wer sich zum Kauf der Gold Edition (109,99 Euro) oder der Ultimate Edition (129,99 Euro) entscheiden sollte, erhält neben diversen Inhalten wie dem Season-Pass einen dreitägigen Vorabzugriff auf das Spiel.

Somit können Käufer der Sonder-Editionen ab dem 12. November 2024 loslegen.

