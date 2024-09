Assassin’s Creed Shadows: So beeinflusst die Wettertechnologie das Gameplay

In „Assassin’s Creed Shadows“ wird das Wetter zu einem wichtigen Faktor für das Spielerlebnis. Durch die Integration des neuen Atmos-Systems simuliert Ubisoft laut eigener Angabe nicht nur realistische Wetterveränderungen, sondern nutzt diese auch, um das Gameplay zu gestalten.

Mehr als nur ein Wettereffekt

Laut Ubisofts Art Director Thierry Dansereau wird das in Japan angesiedelte Spiel einen besonderen Fokus auf die Gestaltung des Himmels legen. Die Himmelsdarstellung sei “ein wichtiges visuelles Element, das stark zur wahrgenommenen visuellen Qualität und zum Grad der Immersion beiträgt.“

Mithilfe der Atmos-Technologie sollen Wolken und Wettereffekte in „Assassin’s Creed Shadows“ in einer „stetig verändernden, transformierenden Welt“ realistisch umgesetzt werden. „In AC Shadows wird das gesamte Wetter simuliert, was bedeutet, dass die Wolken dynamisch sind und sich im Laufe der Zeit entwickeln“, beschrieb Maxime Beaudoin, technischer Leiter von „Assassin’s Creed Shadows“, das neue System.

Doch nur bei der visuellen Gestaltung wird es nicht bleiben. Das Atmos-Tool unterscheidet sich von bisherigen Technologien, die Ubisoft in der „Assassin’s Creed“-Reihe verwendet hat. Die Simulation gehe weit über die bloße Darstellung von Wolken hinaus. Atmos steuere das gesamte Wettergeschehen, einschließlich Niederschlag, Wind und sogar die Nässeansammlung am Boden.

Besonders interessant ist die Tatsache, dass das Wetter auch das Gameplay beeinflusst. So wird es nicht zuletzt schwieriger für NPCs, den Spieler während eines Unwetters unter Kontrolle zu bringen. „Während eines Sturms haben es NPCs beispielsweise aufgrund des Lärms und der eingeschränkten Sicht schwerer, den Spieler zu erkennen“, so Beaudoin.

Dynamische Wettereffekte ohne manuelles Skripting

Atmos bietet den Entwicklern zudem eine neue Arbeitsweise. Wetterphänomene wie Wolken und Regen müssen nicht mehr manuell erstellt werden. Stattdessen passt das Entwicklerteam einige Parameter an, und die Simulation erstellt die komplexen Wetterformationen automatisch.

Anstatt Hunderte von Arbeitsstunden damit zu verbringen, diese Skyboxen manuell zu formen und die Wolken zu „malen“, lässt Ubisoft Atmos die Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Wasserdampfdichte in der Luft berechnen und das richtige Wetter für die jeweilige Uhrzeit und Jahreszeit ausgeben.

Die Entwickler konzentrieren sich letztlich auf die Komposition, bestimmen das Gesamtbild, das sie erreichen wollen und lassen die Simulation die Lücken füllen. “Dadurch ist es möglich, innerhalb weniger Minuten eine sehr realistisch aussehende Wolkenlandschaft zu erstellen”, heißt es weiter.

„Assassin’s Creed Shadows“ wird das erste Spiel von Ubisoft sein, das neue Wettertechnologie nutzt, aber laut Beaudoin ist dies erst der Anfang. „Wir haben gerade erst an der Oberfläche dessen gekratzt, was man damit machen kann“, erklärte er. Die Technologie werde in zukünftigen Titeln intensiver zum Einsatz kommen, was mutmaßlich neue Möglichkeiten für Gameplay und visuelle Gestaltung eröffnet.

„Assassin’s Creed Shadows“ erscheint am 15. November 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

