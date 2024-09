Assassin’s Creed Shadows: Malerische Eindrücke aus dem feudalen Japan – Die Welt im Trailer

Mit „Assassin’s Creed Shadows“ geht Ubisofts beliebte Reihe im November in ihre nächste Runde und wird uns ein Setting liefern, für das sich die Community in der Vergangenheit immer wieder stark machte.

Dieses Mal führt unsere Reise in das feudale Japan. Genauer gesagt in das Jahr 1579 zur Zeit der Azuchi-Momoyama-Epoche. Diese ging als Ära der Reichseiniger Oda Nobunaga und Toyotomi Hideyoshi in die Geschichte des Landes ein. In einem neuen Trailer liefern uns die Entwickler von Ubisoft malerische Eindrücke aus dem feudalen Japan und stellen uns die Spielwelt ein wenig vor.

Zu sehen sind Bambuswälder, verschneite Landschaften, typisch japanische Kois und natürlich die beiden Hauptcharaktere in Form des Samurai Sasuke und der Kunoichi Naoe.

Charaktere setzen auf unterschiedliche Spielstile

Anfang des Monats ging Ubisoft noch einmal die spielerische Umsetzung von „Assassin’s Creed: Shadows“ ein. Dabei hob der Publisher die spielerischen Unterschiede zwischen Sasuke und Naoe hervor.

Während sich der kräftige Samurai in erster Linie auf seine beeindruckende Physis verlässt, handelt es sich bei Naoe um eine wendige Kunoichi, die ihre Stärken vor allem im Stealth-Bereich ausspielt.

„Naoe ist extrem schnell, effizient und akrobatisch. Wir haben hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass sie die coolsten, spektakulärsten Parkour-Moves hat“, so Ubisoft. „Sie kann sich in enge Ecken zwängen, sich hinlegen oder im Dreck herumkriechen, um aus dem Blickfeld zu verschwinden. […] Wir möchten, dass sich der Spieler wie ein Raubtier fühlt, wie ein Ninja.“

Weitere Eindrücke zu den unterschiedlichen Spielstilen der beiden Charaktere liefert euch das folgende Video.

Ein beliebtes Feature kehrt zurück

Wie Ubisoft betont, könnt ihr in „Assassin’s Creed Shadows“ selbst entscheiden, mit welchem der beiden Charaktere ihr die vor euch liegenden Missionen in Angriff nehmt. Eine Ausnahme bilden hier die Story-Missionen, in den die Geschichten von Sasuke oder Naoe vorangetrieben werden.

Ein weiteres interessantes Detail bestätigte der Publisher vor wenigen Tagen. So werden die aus diversen Ablegern bekannten Doppel-Attentate nach mehr als neun Jahre ein Comeback feiern und Bestandteil von Naoes Move-Repertoire sein.

„Assassin’s Creed Shadows“ erscheint am 15. November 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wer sich zum Kauf der Gold- oder Ultimate-Edition entschließen sollte, kann drei Tage früher und somit schon am 12. November 2024 loslegen.

In unserer aktuellen Vorschau gehen wir etwas näher auf die spielerische Umsetzung von „Assassin’s Creed Shadows“ ein. Dabei verraten wir euch, wie die Entwickler mit neuen Technologien für eine besonders immersive Attentäter-Erfahrung sorgen möchten.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Shadows.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren