Assassin’s Creed Shadows: Nach fast zehn Jahren – Beliebtes Feature feiert ein Comeback

Auf der offiziellen Website ging Ubisoft auf die Entwicklung der Stealth-Elemente der "Assassin's Creed"-Reihe ein. Im Rahmen des Specials bestätigte der Publisher, dass wir uns in "Shadows" auf ein Wiedersehen mit einem beliebten Feature freuen dürfen.

Bekanntermaßen bietet das im November 2024 erscheinende „Assassin’s Creed Shadows“ mit dem Samurai Yasuke und der Kunoichi Naoe zwei Charaktere, deren Kampfstile sich deutlich voneinander unterscheiden.

Auf der offiziellen Website liefert uns Ubisoft weitere Details zu den beiden Helden und bestätigte dabei ein Feature, das nach fast zehn Jahren ein Comeback feiern wird. Die Rede ist vom sogenannten Doppel-Attentat, das es euch ermöglicht, gleich zwei Widersacher gleichzeitig aus dem Verkehr zu ziehen.

Die Doppel-Attentate hielten mit „Assassin’s Creed 2“ im Jahr 2009 Einzug in die Reihe und waren zuletzt in „Assassin’s Creed Syndicate“ (2015) zu finden. In „Assassin’s Creed Shadows“ feiern die Doppel-Attentate ihr Comeback und können von Naoe verwendet werden.

Fans haben ihre ganz eigene Theorie

„Abhängig von ihren Waffen kann sie Feinde auf einzigartige Weise ermorden und mit ihrer versteckten Klinge und ihrem Tanto Doppel-Attentate verüben“, heißt es in der Beschreibung von Naoe auf der offiziellen Website. Doch warum mussten die Spieler in den letzten Ablegern „Origins“, „Odyssey“ und „Valhalla“ ohne die Doppel-Attentate auskommen?

Diesbezüglich lieferte die Community bereits im letzten Jahr eine Theorie. Diese besagt, dass die Doppel-Attentate erst von Altair erfunden wurden. Da „Origins“, „Odyssey“ und „Valhalla“ vor den Geschehnissen von „Assassin’s Creed 2“ und Co spielten, war diese Technik schlichtweg noch nicht bekannt.

„Assassin’s Creed Shadows“ wiederum spielt im feudalen Japan, wobei die Handlung im Jahr 1579 während der Azuchi-Momoyama-Epoche einsetzt. Eine Zeit, in der Assassinen die Doppel-Attentate von Altair längst übernommen haben.

Die Entwickler kommentierten diese Theorie bislang jedoch nicht.

Die beiden Helden verfolgen unterschiedliche Ansätze

Laut eigenen Angaben verfolgten die Entwickler bei den Arbeiten an „Assassin’s Creed Shadows“ das Ziel, uns mit Yasuke und Naoe zwei Charaktere zu bieten, die sich komplett unterschiedlich spielen. Während sich Yasuke vor allem auf seine beeindruckende Physis verlässt, handelt es sich bei Naoe um eine vielseitige und geschickte Kunoichi.

Weitere Details zu den unterschiedlichen Ansätzen findet ihr hier. Abgesehen von den Story-Missionen, die die Geschichten von Yasuke beziehungsweise Naoe vorantreiben, zwingen euch die Entwickler keinen der beiden Helden auf. Stattdessen dürft ihr selbst entscheiden, mit welchem der beiden Charaktere ihr die vor euch liegende Mission in Angriff nehmt.

„Assassin’s Creed Shadows“ erscheint am 15. November 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Käufer der Gold- und Ultimate-Editionen dürfen drei Tage früher loslegen.

