Assassin’s Creed Shadows: Naoe & Yasuke – Video geht auf die unterschiedlichen Spielstile ein

Mit der Kunoichi Naoe und dem Samurai Yasuke bietet "Assassin's Creed Shadows" zwei Charaktere, deren Kampfstile sehr unterschiedlich ausfallen. In einem umfangreichen kommentierten Gameplay-Video gehen die Entwickler von Ubisoft auf die jeweiligen Spielstile und ihre Eigenheiten ein.

Bekanntermaßen bietet „Assassin’s Creed Shadows“ mit dem Samurai Yasuke auf der einen und der Kunoichi Naoe auf der anderen Seite zwei spielbare Charaktere.

Wie Ubisoft bereits vor einer Weile klar stellte, ist die Wahl des Charakters lediglich in vereinzelten Story-Missionen vorgegeben. Im Großteil der Fälle könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr die vor euch liegende Aufgabe mit Yasuke oder Naoe in Angriff nehmt. In einem umfangreichen kommentierten Gameplay-Video gehen die Entwickler etwas näher auf die jeweiligen Spielstile der beiden Charaktere ein.

„Das Aufregendste daran, zwei Protagonisten zu haben, ist die Unterscheidung zwischen ihnen und die Tatsache, dass sie sich nicht überschneiden. Erzählerisch verfolgen sie gemeinsame Ziele und sind sich einig, was sie erreichen wollen. Aber ihre Methoden unterscheiden sich drastisch voneinander“, heißt es zu Yasuke und Naoe.

Yasuke verlässt sich auf seine beeindruckende Präsenz

Yasuke beschreiben die Entwickler als einen kräftigen Samurai, der im Kampf vor allem auf seine physische Erscheinung und wuchtige Angriffe setzt. Im Kampf kommt zudem die „Posture Attack“ genannte Mechanik zum Einsatz.

Mit dieser können die Spieler einen Angriff vorbereiten und ihn anschließend durchführen, um massiven Schaden anzurichten und ihre Gegner auszuschalten.

Auch in der Spielwelt an sich setzt Yasuke auf seine Kraft, die es ihm beispielsweise ermöglicht, Hindernisse und Gegenstände aus dem Weg zu räumen. „Yasuke ist unglaublich stark. Er kann durch verstärkte Türen stürmen und schwere Gegenstände heben, was Naoe nicht kann“, führten die Entwickler diesbezüglich aus.

Allerdings gilt zu beachten, dass Yasuke bei Weitem nicht so agil ist wie Naoe. Dies könnte sich vor allem bei Auseinandersetzungen mit schnellen Feinden zu einem Nachteil entwickeln.

So spielt sich Naoe

Naoe wiederum spielt sich deutlich anders als der kräftige Samurai und verlässt sich vor allem auf ihre Erfahrungen als Kunoichi. Die Entwickler weiter: „Naoe ist extrem schnell, effizient und akrobatisch. Wir haben hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass sie die coolsten, spektakulärsten Parkour-Moves hat.“

„Sie kann sich in enge Ecken zwängen, sich hinlegen oder im Dreck herumkriechen, um aus dem Blickfeld zu verschwinden. […] Wir möchten, dass sich der Spieler wie ein Raubtier fühlt, wie ein Ninja.“

Ein weiteres Thema, auf das in dem kommentierten Video eingegangen wird, sind die unterschiedlichen Skilltrees von Yasuke und Naoe: „Jeder Charakter hat seine eigenen Fähigkeitsbäume und kann unterschiedliche Waffen meistern. Es geht nicht nur um Statistiken. Es geht um die Fähigkeit des Spielers, zu verstehen, wie die verschiedenen Mechaniken funktionieren.“

„Sie haben unterschiedliche Geschwindigkeiten, HP und Ausrüstungssets, was sie sehr einzigartig macht und eine großartige Balance zwischen den Fantasien zweier Spieler bietet.“

„Assassin’s Creed Shadows“ erscheint am 15. November 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Ubisoft-typisch könnt ihr aus mehreren Editionen mit unterschiedlichen Inhalten wählen. Auf Amazon wartet zum Beispiel eine exklusive Limited-Edition.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Shadows.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren